Recala en Vigo a mostra ‘Compromiso na distancia’

FLORENCIO DELGADO A delegada territorial da Xunta en Vigo, Marta Fernández-Tapias, e o director xeral de Cultura Anxo M. Lorenzo, participaron este martes na inauguración da exposición itinerante Compromiso na distancia, unha das iniciativas coas que o Executivo autonómico celebra o Día das Letras Galegas 2022, dedicado á figura de Florencio Delgado Gurriarán.

Durante a súa intervención, Fernández-Tapias sinalou que “a nosa riqueza literaria é tan infinita como a terra á que tantos versos lle dedicou Delgado Gurriarán”, en clara alusión á Galicia a ambos os dous lados do Atlántico e que, aos ollos do escritor ourensán, “era máis que a terra enteira”.

“Hoxe ábrense as portas desta delegación para achegar a todos os vigueses o legado de Florencio Delgado para quen os 8.600 quilómetros que separan Galicia de México non supuxeron obstáculo para seguir impulsando a cultura galega desde o exilio”, incidiu.

Pola súa parte, o director xeral de Cultura indicou que esta mostra “quere difundir a obra máis significativa do escritor ourensán e dar a coñecer os lugares onde transcorreu a súa vida: tanto as terras valdeorresas ás que tanto cantou nos seus versos, como as mexicanas que o acolleron e tamén influíron na súa poética”.

Ambos os dous fixeron un chamamento á cidadanía “a achegarse á mostra. ecg