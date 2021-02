Recordos dun estudante de Afganistán en busca do seu lugar

Se se le na procura real da liberdade e da verdade profundas e pola defensa da liberdade de pensamento, de expresión e de actuación, tanto persoal como colectiva, nun clima de dignidade e respecto, o libro Afganistán: una república del silencio. Recuerdos de un estudiante afgano (2021) revela temas de actualidade máxima (violencia sexual sobre menores, mulleres e homes) e pode ser unha lectura esclarecedora e amena.

Estes recordos foron escritos en inglés para ser publicados en primeiro lugar traducidos ao español en Madrid por Ediciones Akal e baixo o pseudónimo A. K. por razóns de seguridade.

Como di o subtítulo é unha memoria de vida dun mozo estudante que testemuña en primeira persoa con sinceridade a busca da verdade e do seu lugar a través do amor aos libros, ás linguas, á escrita e ao estudo como un camiño de coñecemento persoal e colectivo del, da familia, do pobo e da cultura e a civilización humana. A historia de vida fai memoria desde que o neno nace no seo dunha familia de etnia hazara con lingua persa e relixión islámica chií nunha pequena aldea gueto de Afganistán ata que o mozo vive e estuda na cidade e na universidade e deixa o islam. Segundo vai medrando aprende a traballar na aldea, a ler, escribir e recitar en árabe clásico na mesquita e na escola relixiosa, continúa a súa educación en escolas públicas e privadas e esfórzase na adquisición de novas tecnoloxías e novas linguas. E o importante é que esta memoria de A. K. contén leccións de supervivencia, solidariedade e acollida humanas en condicións de vida moi duras fronte ao imperio do odio e do totalitarismo.

O libro, con prólogo do Grupo editorial Akal, é, como neste se indica, un escrito a favor dos dereitos das mulleres, da educación universal e laica, da dignidade e da igualdade humanas sen distinción de privilexios de poder que denuncia a miseria material, o fanatismo, a violencia e a falsidade da suposta superioridade da cultura tradicional sobre o coñecemento avanzado, imposta polo terror dos poderes opresivos.

O estudante dedica o libro desde a presentación á súa irmá pequena, para quen o seu país non é acolledor, e acábao citando un poema de Leonard Cohen, que reflicte as preocupacións que o atormentaron toda a vida. Escrita de desafogo e catarse, inspirada pola delicia do amor contra o odio, contén memoria inspiradora de palabras e actos de seres queridos, a nai ou o pai, e para seres queridos, como a carta dirixida á irmá maior analfabeta que só está escrita para el mesmo ou a carta a el enviada polo irmán maior emigrante aconsellándolle ser dilixente no estudio que dará lugar ao cambio de nome e de vida definitivo do irmán autor só na cidade, quen á súa vez lle dará nome novo á muller que desexa, Azadeh, libre.

Os recordos autobiográficos conflúen con outras memorias persoais ou comunais próximas e relatos de pasados e presentes históricos que teñen interese para a Antropoloxía ou a Historia mais tamén interese filolóxico ou ético pola mostra dos resultados negativos e positivos, na vida dunhas persoas e dun pobo, da nefasta tradición cultural da celebración da morte, da dolor e da tristeza, derivadas do odio, por un lado, e da benéfica celebración da civilización da vida, do pracer e da alegría, derivadas do amor, polo outro. A cultura violenta do odio, do maltrato, da represión, do asasinato e do acoso xera a historia do xenocidio do pobo hazara e a existencia de ignorancia, pobreza e padeceres das persoas oprimidas deste pobo espallado fundamentalmente entre tres estados, Afganistan, Irán e Pakistan, como consecuencia da política imperial, e desfeito, como tantos, na espiral de violencia e crueldade da historia.

A enfermidade, a fame, o mal tempo, as dores físicas e psíquicas, o medo, o silencio, o pranto, os pesares ou as adicións secretas son fíos recorrentes do relato contrapesados na balanza luminosa da loita pola vida mellor co talento, a intelixencia, a sensibilidade, o valor, a paciencia e o amor á verdade de A. K. Ditas virtudes acompáñano na súa historia de superación persoal, amparada no amor á lectura, na que destaca a xenerosidade das mulleres que comparten a súa comida, pensan noutros seres que non son elas e queren a vida e non a morte e a paz e non as pelexas, na submisión no medio da ignorancia, o maltrato e a violencia, ao igual que algún amigo.

Merece boa acollida este libro inspirado no amor á verdade porque nel se denuncia a gran pandemia da mentira, da impostura e da corrupción. E merece ser acollida con respecto a voz do autor pola liberdade persoal de mulleres e homes, como a súa cidade e universidade de acollida en Europa o acolleu e o apoiou a el.