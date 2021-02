‘Referentes’, coloquio da Deputación da Coruña

debate e cultura. Neste contexto pandémico no que se unen unha certa tensión no ambiente cun enorme consumo audiovisual na rede, chega Referentes, un novo proxecto que busca recuperar o pracer do diálogo amable e construtivo entre persoas con diferentes perfís e intereses. Referentes é un proxecto audiovisual dixital, un ciclo de charlas entre persoas de referencia na nosa cultura que se poderá ver de balde na rede co obxectivo de “afondar no Nós colectivo”, en palabras de Xurxo Couto. A área de cultura da Deputación da Coruña que dirixe Couto impulsa esta proposta para “afondar na diversidade do noso pobo a través dunha serie de conversas entre artistas, intelectuais e pensadoras de diversos ámbitos e disciplinas que nos amosarán unha visión da nosa realidade cultural e social inspiradora e motivadora”. O obxectivo que persegue a Deputación da Coruña é o de “imaxinarmos novos mundos dende o agora, empregando a cultura como bálsamo e motor con ánimo analítico, propositivo e transformador da nosa realidade”. “Unha cultura, unha lingua e un país precisan ter os seus propios referentes”, explica Couto.

Referentes estrearase o xoves 4 de marzo en Facebook e Youtube cunha conversa protagonizada por Mercedes Peón e Lucía Freitas, dúas mulleres carismáticas que lideran proxectos moi persoais e exitosos. EFE