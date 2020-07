Reforza o CCG a súa dimensión asesora na covid-19

plenos. O Consello da Cultura Galega (CCG) celebrou no serán do pasado xoves dúas sesións plenarias nas que procedeu a informar da actividade desenvolvida pola institución durante este semestre e en especial durante o confinamento provocado pola covid-19.

A reprogramación e a adaptación a novos formatos foi a tónica xeral nun período en que se reforzou a realización de informes para coñecer o alcance real da situación no sector cultural. Ademais, en cumprimento do regulamento da institución, procedeuse á renovación da composición do plenario na quenda de persoas electivas e na de representativas.

A presidenta destacou o reforzo da función asesora da institución. Neste período realizáronse cinco informes directamente relacionados co impacto que a covid-19 tivo na cultura galega. demais, seguindo a liña asesora habitual da institución, realizáronse 15 informes de patrimonio e impacto ambiental.

Clásicos da Emigración. O cuarto volume da colección Clásicos da emigración, que edita o Consello da Cultura Galega, recupera a novela Da emigración. Notas d’un galego, escrita desde as anotacións dun galego fiel coñecedor dos universos galego e arxentino. Paz Míguez estruturou a novela como unha viaxe de ida e volta con final aberto, adobiada coas circunstancias e peripecias vividas polo protagonista ao longo de varios anos residindo na Arxentina.

O profesor e investigador Xavier Castro Rodríguez é o encargado de facer o estudo preliminar. Xunto coa publicación, o CCG presenta a entrada de Paz Míguez no Álbum de Galicia. ECG