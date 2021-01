Refórzase a difusión de curtas galegas en Francia

CATÁLOGO A versión renovada e ampliada do catálogo Shorts from Galicia, editado cada ano pola Xunta para a promoción exterior da máis recente produción galega no ámbito das curtametraxes, inicia a súa difusión internacional no Festival de Court Métrage de Clermont-Ferrand, que se desenvolve integramente en liña ata o próximo 6 de febreiro.

Este encontro, referente mundial para os profesionais que se dedican á produción e distribución audiovisual neste formato, contará cunha destacada presenza galega, comezando por dúas das súas seccións a concurso: a competición internacional, na que se exhibe Os corpos, documental de Eloy Domínguez Serén sobre os entroidos ourensáns, e a Labo, onde foron seleccionados o documental experimental Augas abisais, de Xacio Baño, e a fita de animación Homeless Home, coa que Alberto Vázquez obtivo o premio do xurado no festival de Annecy (Francia).

Estas tres pezas contarán co apoio da Xunta na súa difusión como parte do catálogo Shorts from Galicia 2021, que inclúe igualmente as curtametraxes La penumbra, de Dani Viqueira; A loba, de Iria Silvosa, e Vestiges (An Archipelago), de Enar de Dios Rodríguez, ademais dos avances de tres obras aínda en fase de desenvolvemento: Ningún río me protexe a min, de Carla Andrade; Ratatouille, de Sol Mussa, e Rompente, de Eloy Domínguez.

Para favorecer a súa promoción en liña, o catálogo conta este ano cun formato máis amplo e con novos contidos, como o acceso aos video-pitching nos que son os propios directores os que explican as súas creacións.

Ofrécese tamén o visionado das curtametraxes, baixo demanda e previa solicitude de contrasinal, para os axentes culturais interesados.

Con motivo desta primeira edición totalmente dixital do encontro francés e do seu mercado profesional, a Consellería de Cultura estableceu unha axenda de reunións con representantes de destacados festivais internacionais acreditados para presentarlles esta nova entrega de Shorts from Galicia e facilitarlles o seu visionado, co fin de contribuír á selección destas curtas nos eventos que organizan.