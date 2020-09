Reivindicación dos clásicos da Lix contemporánea

Entre as distintas iniciativas que realiza Kalandraka na súa aposta por reivindicar e recuperar autores clásicos da Literatura Infantil e Xuvenil contemporánea, queremos salientar a recente publicación Sete chaves para abrir os soños na colección Sete Leguas. Trátase dun proxecto realizado polo escritor Alfredo Gómez Cerdá (Madrid, 1951) e o ilustrador galego David Pintor (A Coruña, 1975), no que se ofrecen sete relatos protagonizados por sete autores emblemáticos da LIX: Gianni Rodari, Tomi Ungerer, Astrid Lindgren, Juan Farias, Christine Nöstlinger, Roald Dahl e Gloria Fuertes.

Unha homenaxe narrativa de Cerdá, quen elabora as historias cos recursos da fantasía e creatividade propias dos escritores homenaxeados e cun laborioso traballo de documentación previo, que anima o lectorado a afondar na vida e obra destes autores. As ilustracións de Pintor van máis alá da representación física para afondar no calado humano dos personaxes.

rociogpedreira@gmail.com