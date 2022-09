Remata a TVG agosto co seus mellores datos de audiencia desde o 2018

Santiago. A TVG rematou o mes de agosto cun incremento de audiencia con respecto a xullo e tamén ao mesmo período do ano pasado, cos seus programas informativos como o máis visto deste xénero en Galicia. A TVG segue a ser a canle pública máis vista en Galicia e está (segundo o medidor Kantar Media) na segunda posición entre as canles que integran o grupo Forta, só por detrás de TV3.

Ademais, a G2 conseguiu a súa cota de pantalla máis alta desde maio de 2015.

A TVG acadou en agosto unha cota de pantalla do 9,8 %, 3 décimas máis ca no mes de xullo. O incremento é máis salientable na franxa de maior consumo televisivo, no prime time, en que rexistrou un 11,1 %, superando en máis dun punto o valor do mes anterior. Con respecto a agosto de 2021, a canle pública galega incrementou en 7 décimas a súa cota no conxunto do mes. No que levamos de ano, a cota media é do 10,2%.

Entre as que integran a Forta, a Galega está, segundo Kantar Media, en segunda posición en todo o mes. ecg