Remata esta edición da MICE coa entrega de premios e co dúo Tralo-Valo

Santiago. A derradeira xornada desta 17 edición da MICE comeza ás12.30 horas no Museo do Pobo Galego coa Conversa-Vermú Crea +Proxecta. Tamén continúa o taller Anversos e reversos: metodoloxía etnográfica dos procesos creativos . O apartado de formación sobre a mirada e a representación no cinema etnográfico acolle este anoco antropólogo Jorge Moreno Andrés, e a tamén antropóloga e cineasta Adriana Vila Guevara.

Pola tarde aínda se poderán ver dúas películas fóra de concurso. A primeira está incluída na selección de Trazas. Trátase de El mar de los peces, do catalán Ferrán Llagostera, Será ás 18.00 horas no Numax. E ás 18.30 horas, no Teatro Principal, poderase ver a quinta película escollida por Mariana Hristova para a sección Impropias: Holidays, de Marina Razbezhkina. O filme conta a historia dos nenos e nenas mansi nun internado na pequena vila rusa Ivdel, que esperan con impaciencia as vacacións de inverno. Esperan volver ó seu lugar natal, onde non hai televisión nin videoxogos. Tárdase un día enteiro en chegar, a través de bosques e campos nevados, pero non hai lugar coma o fogar.

Ás 20.30 horas no Auditorio do Museo do Pobo Galego terá lugar a entrega de premios da 17 edición da MICE, con actuación de Tralo-Valo, o dúo da tocadora Carme da Pontraga e o zanfoneiro Ariel Ninas, cun repertorio baseado na tradición oral galega transmitido polas cantareiras. Para esta ocasión interpretarán temas recollidos polo antropólogo danés Gustav Henningsen en Galicia (1964-1968).

Este sábado remata a 17ª edición da MICE en canto ás proxeccións presenciais e en liña, pero continúa até final de curso o programa MICE Petís nas escolas, coas proxeccións das curtas de Olloboi. Para inscribirse débese escribir á dirección: servizosdeac@museodopobo.gal. REDACCIÓN