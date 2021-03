Remate de ‘Clásicas desfeitas’ con entradas esgotadas no Gaiás

Santiago. O ciclo Clásicas desfeitas organizado pola Xunta de Galicia ofreceu onte no Museo Centro Gaiás a súa última peza, para a que se esgotaron todas as entradas.

Os textos de Orlando, de Virginia Woolf; O mito de Sísifo de Albert Camus; e A consagración da primavera de Stravinsky inspiraron a Gena Baamonde, Rut Balbís e Manuel Lago para artellar unha versión colectiva destas obras a través da danza.

O ciclo, coproducido pola Cidade da Cultura e o Centro Dramático Galego (CDG), tivo as entradas esgotadas desde hai días e nel o público puido gozar na Cidade da Cultura dun xogo irreverente no que se cuestionaba o propio canon do feito artístico.

Deste xeito, os artistas Cristina Balboa, Sabela Domínguez, Verónica Moar, Julia Laport, Manuel Lago, Jas Processor, Andrea Quintana e Paula Quintas partiron dun discurso centrado no corpo para vertebrar un diálogo aberto cos ciclos vitais, coa fluidez da identidade e cos procesos de resistencia.

Todo un traballo colectivo resultado das estadías creativas nas Residencias artísticas do Gaiás (REGA), novidosa aposta pola cultura. redacción