Voces da TVG, parte dun debate europeo

Preto de 200 xornalistas e técnicos de toda Europa, entre eles varios da Corporación de Radio e Televisión de Galicia (CRTVG), están a participar de xeito virtual esta semana no foro de charlas Aprender dunha pandemia global.

Este foro sobre xornalismo foi inaugurado polo director de contidos da CRTVG, Fernando R. Ojea, quen é secretario xeral de Circom desde 2015. Na súa intervención, Ojea falou do crecemento das audiencias dos medios públicos rexionais durante a crise da COVID-19 “porque son os mellores cando se trata de combinar servizo público e proximidade”.

O programa consta de nove sesións de 90 minutos, con foco na análise e intercambio de especialistas de toda Europa sobre o aprendido durante a pandemia e como afrontar o que vén dende unha perspectiva innovadora. Entre outros temas, abórdanse a conexión coa audiencia, o liderado en tempos de pandemia, a análise de datos e o público, como loitar contra as noticias falsas, a transformación dixital e unha sesión que abordará a resiliencia e o risco para a saúde mental que a crise de saúde foi para os informantes en primeira liña. “Neste tempo tan convulso Circom creu oportuno parar un momento a compartir o aprendido durante este tempo porque sabemos que moita cousas viñeron para quedar aínda cando a pandemia estea superada”, sinalou o secretario xeral na sesión inaugural.

No primeiro webinar da mañá de onte os expertos sinalaron que a “escoita social, o seguimento da conversa entre a audiencia e o medio a través das redes sociais, non só permite acadar boa reputación e material publicable como fotos ou vídeos senón que é unha fonte onde os xornalistas poden atopar novas historias que interesen ao público”. Na sesión da tarde, o director de Informativos da BBC-Inglaterra, Declan Wilson, advertiu de que moitos dos cambios que a pandemia trouxo na maneira de traballar os medios van quedar a futuro e que “as noticias de proximidade volvéronse aínda máis importantes na vida de cada persoa”. Ademais da organización deste ciclo, o secretario xeral de Circom asistirá o xoves á reunión anual do Observatorio Audiovisual Europeo. A Confederación de Televisións Rexionais Europeas reúne preto de 250 televisións e centros de emisión de 30 países (11 das comunidades autónomas españolas).