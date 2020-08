Respaldo a RAG desde a Deputación da Coruña

CONVENIO O presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso, o seu homólogo da Real Academia Galega, Víctor F. Freixanes, e o deputado responsable da área de Cultura, Xurxo Couto, asinaron na sede da institución provincial o convenio polo que a entidade provincial financia a programación cultural da institución académica durante o presente ano.

A Deputación achega 60.000 euros, un 80 % do orzamento que a Real Academia inviste na súa programación anual, que inclúe actividades como a revisión e o estudo da toponimia oficial da provincia e a atención ás consultas dos concellos, a fase de finalización dun estudo sociolingüístico sobre competencias e usos do galego na infancia, a actividade Primavera das Letras, que este ano permitiu divulgar entre os escolares da provincia a figura de Ricardo Carballo Calero e o seu importante traballo no eido etnográfico e cultural ou a realización de accións didácticas, expositivas, difusoras e dinamizadoras na Casa-Museo Emilia Pardo Bazán.

González Formoso gabou o importante traballo que desenvolve a RAG na promoción da lingua e cultura galegas e destacou que a colaboración da Deputación está enfocada a actividades entre persoas de fóra de Galicia e os máis pequenos.

Freixanes agradeceu o apoio para manter a actividade da RAG. ecg