Esteban Girón nos soluciona algunas dudas sobre el Resu que comienza este miércoles. El Resu se ha indo convirtiendo, con el paso de los años, en el mejor festival de Hard Rock de Europa y, por descontado, en uno de los mejores del Mundo. Eso, desde cualquier punto de vista, hace transparentar un esfuerzo colosal. ¿Podrías detallarme cuáles han sido las mayores dificultades por las que has atravesado, tanto tu como tu equipo, para lograr esa proeza?

Muchas gracias por tus palabras. Son todo un elogio. Han sido más de dos años muy duros. Desde la incertidumbre a la frustración hasta llegar a la esperanza y la felicidad que nos hace estar a tan sólo unos días de abrir las puertas, de nuevo, de nuestro recinto. Esta vez, además, para la edición más grande de nuestra historia. En el ADN de Resurrection Fest está grabado el levantarnos después de cualquier golpe y cualquier caída. Esta vez no podía ser menos. Ha sido muy duro. Sin el apoyo y la ayuda de nuestro público, patrocinadores e instituciones jamás hubiésemos llegado a este punto positivo en el que estamos ahora.

Este será una edición especialmente brillante, no sólo por la presencia de clásicos imprescindibles, como Judas Priest (que cumplen ahora las cinco décadas en activo), Korn, Sabaton, Sepultura o bien Opeth, sino por la sangre nueva que arrasa, como Bullet for my Valentine o la ya definitiva Jinjer. ¿Por quien apostarías lo que fuera? O, dicho de otra manera: ¿Quién tienes verdaderas ganas de que vengan y que hasta ahora no has conseguido?

No me puedo quedar con ninguna banda. Todas son grandísimas bandas que han marcado no sólo a mi generación, sino a anteriores y a posteriores. Ver el cartel que nuestro departamento de contratación ha realizado y no quedarse con al boca abierta no es posible. Gojira y Mastodon son bandas enormes que siempre me ponen nervioso justo antes comenzar. También decirte que después de muchos años volveremos a ver a Rise Against, una de las bandas que marcaron mi adolescencia... aunque me temo que estaré demasiado ocupado.

¿Qué papel han cumplido los grupo hispanos, y, ya puestos, los gallegos en el organigrama de los diversos carteles?

Resurrection Fest siempre ha sido un festival que ha apostado, se ha nutrido y ha salido fortalecido de esa apuesta por las bandas nacionales y gallegas. No hay que viajar cientos de kilómetros para encontrar talento y calidad a raudales y es el público quien nos pide que estas bandas estén incluidas.

¿Ves posibilidades de ampliar la filosofía del festival, en el sentido de que podrían incluirse en el futuro tendencias no tan afines al Hard?

Esto es Resurrection Fest. Nos nutrimos de la distorsión. Para otro tipo de música, que nos gusta igualmente y otro tipo de artistas a quienes admiramos, en Bring The Noise ya tenemos a Morriña Festival, O Son Do Camiño, Caudal Fest, Tsunami Xixón o Festival Sónica. Aburrir no nos aburrimos.