Álex de la Iglesia: “Retocaría o haría de otra manera todas mis películas”

Ha conseguido que en su filmografía se aúnen los éxitos en taquilla con los reconocimientos por parte de la crítica. Premiado en la actual edición de la Seminci con la Espiga de Honor como reconocimiento a su trayectoria, su carrera, que arrancó en la dirección hace 30 años con el cortometraje Mirindas asesinas, está jalonada por títulos como El día de la bestia, La comunidad y Las brujas de Zugarramurdi.

En febrero de 2022 se estrenará la segunda temporada de 30 monedas, la serie que Álex de la Iglesia (Bilbao, 1965), ha realizado para HBO. Y un par de meses después, el 22 de abril, podrá verse en los cines Veneciafrenia, el primer largometraje de The fear collection, una apuesta por películas de terror auspiciada por Sony Pictures y Amazon Prime Video.

Asegura el cineasta vasco, en conversación con EL CORREO GALLEGO, que el sector audiovisual español vive una edad de oro “porque nunca se han hecho mejores películas que ahora” y que es el momento de aprovechar “el hambre de contenidos” que existe en una época en la que la gente está “necesitada de ficción y evasión” por los cambios de hábitos en el consumo de películas y series.

Cuando se recibe la Espiga de Honor, que es un premio a la trayectoria artística, ¿uno se siente más mayor?

Uno percibe que la muerte está cerca y ves ya la luz al final del túnel...(risas). De un tiempo a esta parte he recibido muestras de cariño que son muy emocionantes, pero que te hacen pensar ¿qué me está pasando? Estoy en esa edad... Fuera bromas, lo cierto es que es un honor y un privilegio haber podido recibir este premio y disfrutarlo con gente a la que quiero. Es el reconocimiento a la trayectoria de una persona a la que le gusta hacer cine.

¿Le ha sorprendido que le den este galardón en la Seminci, un festival con un perfil de cine de autor muy diferente al de género que usted suele dirigir?

Entre nosotros, absolutamente. A este festival siempre le he tenido mucho respeto porque era el certamen serio, donde se estrenaban y tenían presencia las películas que, cuando era yo pequeño, se llamaban de arte y ensayo. Y en el que estaban los directores serios y con prestigio, como Carlos Saura. Y luego estamos los mindundis que hacemos un cine más comercial y frívolo y que no teníamos cabida aquí. Que de pronto me hayan permitido entrar en este club me llena de orgullo.

Echando la vista 30 años atrás, ¿qué queda de aquel joven que rodó el cortometraje ‘Mirindas asesinas’?

Prácticamente todo. Fundamentalmente, sigo siendo el mismo. No creo en la madurez, no considero que haya un proceso de maduración en el que vas descubriendo nuevas cosas y una visión más amplia de la realidad. Las cosas que te importan y las películas con las que sueñas las descubres cuando tienes entre 18 y 20 años. Y ahí es donde se germina tu manera de ver el cine. A partir de ahí, lo que hay es una acumulación de experiencia y aprendes a contar las cosas mejor y a expresarte de otra manera, pero lo que cuentas es lo mismo.

¿De qué película se siente más satisfecho?

De la que me siento más orgulloso es de Balada triste de trompeta, que hice en un momento muy convulso mentalmente, y disfruto mucho con ella. Le tengo mucho cariño. Porque en una película se unen muchos factores. Cuando los periodistas o el público hablan de una película se refieren al resultado final, pero cada obra es un cúmulo de elementos: conseguir el presupuesto, el rodaje, la postproducción, el estreno y otras mil cosas. En el caso de Balada triste de trompeta le tengo un especial cariño al metraje, a lo que rodé.

¿Y cuál es la más imperfecta o la habría hecho de otro modo?

Retocaría o haría de otra manera todas, incluida Balada triste de trompeta, que la vi el otro día después de 15 años y pensé que me gustaría cambiarle varias cosas. El final de una película es cuando la estrenas, aunque tú seguirías trabajando en ella. En el caso de Acción mutante pienso que está muy desaprovechada y considero que podría hacerla mejor ahora. Me encantaría volverla a hacer.

¿Con qué actor se ha sentido más cómodo trabajando y con quién trataría de no volver a repetir?

Estoy absolutamente enamorado y me flipa como persona y como actor Eduard Fernández, que, sin rubor, aseguro que es el mejor actor que conozco. Le amo como persona. Y no volvería a trabajar con... (risas). Si he tenido problemas con alguien han sido por mi culpa, porque soy muy cabezón. Seguro que si con alguien he tenido una mala relación el culpable habré sido yo. Así que la respuesta es fácil: si con alguien me gustaría dejar de trabajar es conmigo mismo.

Rodó usted un documental sobre Messi. ¿Para cuando uno de Iribar?

Sería fabuloso hacer uno con él o con alguien del Athletic. Para mí, los jugadores más que personas son cromos. Mis ídolos de infancia fueron sobre todo Beckenbauer, 72 veces internacional, creo que ponía eso en su cromo de aquella época, y Cruyff. Cuando hice el documental sobre Messi tuve la oportunidad y el privilegio de poder hablar con Cruyff y era espectacular y un hombre increíble. Pero volviendo a la pregunta, me encantaría hacer un documental sobre Iribar porque es un personaje que va mucho más allá de un jugador de fútbol. Es alguien que marcó una época como futbolista y que tiene una historia muy importante paralela a su actividad deportiva.