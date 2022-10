‘Return to dust’ y ‘The Quiet Girl’, grandes triunfadoras de la Seminci

El palmarés de cualquier festival casi siempre entraña decisiones polémicas y posturas críticas. Poner de acuerdo a los miembros del jurado y que sus gustos coincidan con los de los profesionales del sector, la prensa especializada y el público es casi una misión imposible. Sin embargo, la distribución de premios de la LXVII edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), galardonando a muchas películas, dejó un palmarés nada despreciable, en el que casi todas las obras destacadas se llevaron algún botín.

La película china Return to dust, del cineasta chino Li Ruijun, obtuvo la Espiga de Oro tras la decisión del jurado, presidido por Kate O`Toole, y del que formaban parte, entre otros, la directora gallega Patricia Ferreira y la también cineasta Gracia Querejeta. “Esta película cubre una multiplicidad de cuestiones humanas fundamentales.

¿Qué significa ‘tener un lugar en la Tierra’? La película es un canto a la idea de sobrevivir con dignidad y muestra la importancia de la naturaleza en nuestras vidas y cómo discriminamos a los marginados. ¿Importa si no somos más que polvo al polvo?”, expone el jurado para avalar su decisión.

La Espiga de Plata recayó en la producción irlandesa The Quiet Girl, de Colm Bairéad, film que trata la complejidad de los lazos familiares a través de una niña que es enviada a pasar el verano con unos parientes. La ópera prima de Bairéad logró además el premio Fipresci de la crítica internacional y el premio del público.

El jurado internacional concedió el premio Ribera del Duero al mejor director a Jerzy Skolimowski por EO, una visión del mundo a través de los ojos de un burro, mientras que el premio Pilar Miró fue para la cinta portuguesa Alma Viva, de la cineasta Cristèle Alves Meira, rodada en la región de Tras-os-Montes, fronteriza con Galicia.

Los actores Ivan Barnev y Karra Elejalde obtuvieron ex aequo el galardón al mejor actor por sus interpretaciones en la coproducción hispano-búlgara Vasil, primera película de ficción de Avelina Prat, mientras que el premio a la mejor actriz lo consiguió Lubna Azabal por su trabajo en Le Bleu du Caftan, de Maryam Touzani.

Mikhaël Hers, Maud Ameline y Mariette Désert, por la producción francesa Les passagers de la nuit, dirigida por el primero, se llevaron el premio Miguel Delibes al mejor guion mientras que en el apartado técnico el jurado otorgó el galardón a la mejor dirección de fotografía a Rubens Impens por su trabajo en Le otto montagne, de Felix Van Groeningen y Charlotte Vandermeersch, y el premio José Salcedo al mejor montaje a Kim Sang-bum por Decision to leave, de Park Chan-wook.

El muy interesante cortometraje de León Siminiani Arquitectura emocional 1959 salió de Valladolid con dos premios: la Espiga de Oro y el Premio EFA Short Film Nominee Valladolid 2023 en reconocimiento a su capacidad para unir cine, arquitectura y fotografía. El palmarés de la sección oficial lo cerró el corto portugués Ice Merchants con la Espiga de Plata.

Punto de encuentro. El premio al mejor largometraje de la sección Punto de Encuentro fue ex aequo para Syk Pike (Sick of Myself), de Kristoffer Borgli (Noruega, Suecia), y War Pony, de Gina Gammell y Riley Keough (Estados Unidos). El galardón al mejor cortometraje extranjero fue para O Homem do Lixo, de la portuguesa Laura Gonçalves. El premio de La Noche del Corto Español ha ido a parar a El porvenir, de Santiago Ráfales(España).

Tiempo de Historia. El máximo reconocimiento de la sección Tiempo de Historia, fue para All that breathes, de Shaunak Sen, mientras que Rojek, de Zaynê Akyol, obtuvo el segundo premio de este apartado, cuyos ganadores se completaron con el reconocimiento como mejor corto a la pieza francesa La Mécanique des fluides.

España y Castilla y León en Corto. El jurado de la sección DOC España, formado por Teresa Laviana, Daniel Pérez Pamier y Miguel Zozaya, ha concedido el premio a la mejor película a Hafreiat, de Alex Sardà, (España, Jordania), por “su sensibilidad cinematográfica en la exploración de un retrato íntimo”.

Los premios del público de la 67 Seminci, organizados por el diario El Norte de Castilla, se los llevaron las películas The Quite Girl, de Colm Bairéad (Sección Oficial), con un coeficiente de 4,62 puntos sobre 5; Joyland, de Saim Sadiq, y The Sparrow, de Michael Kinirons (Punto de Encudentro), que igualaron con un coeficiente de 4,54 puntos, y Afghan Dreamers, de David Greenwald (Tiempo de Historia), con un coeficiente de 4,85 puntos sobre 5.