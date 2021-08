Reúnen 12.000 firmas para vetar legalmente o trato ofensivo a colectivos vulnerables en actos de tauromaquia

SANTIAGO. EP. A Asociación Animalista 'Libera', a plataforma 'Galicia, Mellor Sen Touradas' e 'Familias polo Respecto Animal' (FARE) reuniron 12.000 firmas para iniciar os trámites lexislativos que leven ao veto da "humillación" á que se someten colectivos vulnerables como parte de actos de tauromaquia. Así, os animalistas aseguraron nun comunicado que os principais afectados son as persoas con acondroplasia -ananismo- e os menores de idade e aseguran que o "lobby taurino defende que se humille e denigre" a estas persoas. Deste xeito, lembran que xa a finais de 2018, a Fundación ALPE, entidade defensora das persoas con acondroplasia, viaxou a Bruxelas para pedir aos eurodeputados e á propia Comisión a prohibición destes espectáculos, que adquiren un "rol humillante" e diríxense a estas persoas como "bombeiros toureiro", "enanitos toureiro" e demais expresións. Así mesmo, e aínda que o número de espectáculos taurinos deste tipo "descendeu", afirman desde Libera, houbo polémicas recentes en localidades como Baza (Andalucía) ou Zahínos (Badaxoz), que evidencian un "problema de integración sociolaboral evidente".

MENORES DE IDADE

Por outra banda, implicar a menores de idade tamén foi obxecto dunha recomendación do Comité dos Dereitos do Neno de Nacións Unidos a España, na que instaba a "non permitir a súa participación", como toureiros ou espectadores, até os 18 anos. Así, os colectivos defensores dos animais demandan á Xunta de Galicia que "mova ficha" e presente, ou ben un Proxecto de Lei, ou ben unha modificación da normativa afectada. Un exemplo é a Lei de Espectáculos, que prohibe aos menores de 12 anos asistir a corridas de touros.