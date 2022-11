Reunión na Deputación para reforzar a colaboración coa Cruz Vermella en Ourense

PROXECTOS. O presidente da Deputación reuniuse no Pazo Provincial co presidente da Cruz Vermella de Ourense, Felipe Ferreiro, co obxectivo de “avaliar a dinámica de cooperación destes últimos anos e seguir plantexando proxectos”, segundo remarcou o titular do goberno provincial ao remate do encontro de traballo. Nesta “estreita liña de cooperación”, Manuel Baltar avanza unha achega de 50.000 euros para “actuacións encamiñadas á mellora do servizo á poboación realizado por esta organización referente no ámbito nacional e internacional”, destacando o amplísimo programa de actividades que a Cruz Vermella desenvolve en Ourense, con especial atención ás persoais maiores, a poboación inmigrante, persoas en risco de exclusión social ou a atención aos refuxiados.

“A Deputación é a mellor compañeira de todo o tecido asociativo de Ourense, un ecosistema no que a Cruz Vermella ocupa un lugar preferencial polo seu excelente traballo diario”, resalta Baltar. Pola súa parte, Felipe Ferreiro valora a “excelente relación” existente entre Deputación e Cruz Vermella, reforzada con dúas reunións anuais para estudar novas liñas de colaboración, e destaca as repercusións da planificación da administración provincial. REDAC,