Revolución no ‘Land Rober’ co mellor equipo do mundo, o Burela FS

Santiago. Hoxe haberá unha revolución no Land Rober, xa que terá como invitado ao mellor equipo do mundo de fútbol sala feminino: as guerreiras laranxas do Pescados Rubén Burela F.S. estarán no plató. Moito ollo porque veñen dispostas a todo... incluso a poñer a proba ao presentador, Roberto Vilar.

Contaremos tamén coa actriz Mariam Hernández que vai descubrir o talento orquestreiro que hai en Galicia. Chega unha nova entrega de Cantante ou Farsante.

Por se fora pouco participará Antonio Garrido con un as na manga... ou tres! Porque imos descubrir en Que gardas aí?’que obxectos estraños e incribles ten!

Ademais Dosinda ten unha encomenda: axudar a descifrar que son realmente os ósos misteriosos que apareceron en Riberia. Todo esta noite na Televisión de Galicia as dez da noite.

Por outra banda, con motivo da adaptación ao cine da novela El precio de dos vidas, A Revista conversará no estudio de gravación co seu autor, Ismael Rodríguez, e coa actriz Noelia Roel, que interpretará a protagonista na película. O filme gravarase de forma íntegra en Vigo durante os meses de marzo e xuño.

O programa conectará con Ourense, onde os espectadores coñecerán a Otilia Sampedro, unha monxa franciscana que desde hai 15 anos reparte alimentos entre os máis necesitados pola zona vella da cidade. Na mesa colaborará José Carlos Alonso Seoane, membro da delegación de medios de comunicación da Diocese e profesor de relixión.

Amais, o showman Isi colaborará nas seccións do magazine e comentará as noticias do corazón máis destacables que acaba de sacar á rúa a prensa rosa; e Mercedes Nodar, mestra de Polo Rego, ofrecerá consellos útiles para o coidado da horta.

E no ZigZag falará o escritor e músico Xurxo Souto sobre as dúas obras da súa autoría que coinciden actualmente nas librarías. redacción