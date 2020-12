Ribeira Sacra acada importantes medallas na ‘Guía de viños de Galicia’

RECOÑECEMENTO. Alejandro Paadín, coautor da Guía de Viños, Destilados e adegas de Galicia presentou o pasado venres, na D.O. Ribeira Sacra, a Guía de viños de Galicia 2021.

A D. O. Ribeira Sacra conta nesta guía con 19 Medallas de Gran Ouro, das que todas corresponden a viño tinto e unha a branco, 161 medallas de ouro e 44 medallas de prata.

Recibe ademais seis trofeos Ampelos, estes premios outórganse ás adegas cando obteñen cinco Grandes Ouros, sendo un recoñecemento ao esforzo, á constancia e á excelencia. “Trátase dun selo de garantía das adegas, este recoñecemento amosa que a adega é capaz de facer de modo recurrente viños da calidade”, sinalou Paadín. Conseguen o Ampelos: Adegas Moure, Algueira, Ernesto Rodríguez Pérez, Finca Míllara, Jorge Feijoo González e Roberto Regal López.

A D. O. Ribeira Sacra está inmersa na campaña Ribeira Sacra, o viño deste Nadal. Mañá comezan as catas virtuais que imparte a sumiller, Mercedes González Rodríguez, ás 19.00 horas. No mes de xaneiro prepáranse dúas novas. As catas desenvolveranse por streamig. A participación na cata é aberta e de balde, pero é necesario inscribirse no correo comunicacion@ribeirasacra.org, ata 24 horas antes da cata. ECG