Ritmos e sons diferentes na Ourense ICC Week pola súa oitava edición

Ourense. Amaro Ferreiro, Colectivo Da Silva e Tandub serán os responsables de que a xornada de hoxe teña un ritmo e un son especial: o que

da escoitar música en direc-to e bailar de novo ao aire

libre. Esta sesión vermú, gratuíta, será nos Xardíns do

Padre Feijóo a partir das 12.00 horas, e enmárcase na oitava edición da Ourense ICCWeek, organizada pola Deputación entre os días 22 e 29 de abril.

Os Personajes secundarios de Amaro Ferreiro, en acústico, abrirán a cita musical ás 12.00 horas. Neste traballo o autor e intérprete dá protagonismo a múltiples referencias musicais, cinematográficas e persoais. O vigués Amaro Ferreiro iniciou a súa traxectoria musical ao carón do seu irmán Iván, no grupo Los Piratas. En Personajes secundarios, o último traballo ata agora, inclúe temas coma Ángeles fósiles, no que colabora con Rayden. O álbume está formado por dez historias con principio e final, unhas imaxes que pódense ver na propia cuberta do disco. O talento e a personalidade propia deste autor é algo xa indiscutible. O mellor comezo para esta sesión vermú.

Ademáis, ás 13.00 horas a quenda será para os granadinos Colectivo Da Silva que son sete, por agora. Conforman un grupo colorista dirixido por un son post-yeyé, que se move entre os espectros do lo-fi, o doce atardecer do pop e o sombrío son da psicodelia. En 2019 publican o seu primeiro álbum, titulado Vacaciones e producido por Banin Fraile de Los Planetas. Levan publicados distintos singles deste traballo, ademáis dunha versión de Baby Come N Get It, da artista urbana La Zowi, baixo o nome Nena Ven A Por Eso e un featuring co granadino Chico Blanco: Alas Para Volar.

O remate desta sesión de música en directo, será unha mistura entre Galicia e Marrocos, unha fusión de estilos que soa a folk e, sobre todo, a bo ambiente para unha festa especial nesta nova edición da Ourense ICC Week. Será a partir das 14,00 horas cos membros do grupo ourensán Tandub ao mando.Letras en árabe, con toques galegos ou ingleses, e bases nacidas dunha muiñeira, dunha cantiga ou da gnawa conforman o traballo destes músicos da terra. Tres estilos, tres nomes e unha soa finalidade: que a música en directo quede viva e que os pés non paren. ECG