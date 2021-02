Roban más de 7.000 batidoras minipimer de un camión que se dirigía a Azuqueca de Henares

Un camión que trasportaba más de 7.000 batidoras Braun fue asaltado el pasado domingo 20 de septiembre en la provincia de Guadalajara. El mismo tenía destino en la localidad Azuqueca de Henares.

El suceso dio lugar en la Avenida de París, nada más y nada menos que a las puertas del almacén de la compañía. Unas pocas horas antes de ser descargado les fue sustraída una cantidad exacta de 7.080 batidoras Minipimer de la marca Braun. Específicamente de los modelos Serie 3 y 5.

Por una parte, luego del incidente hallaron el vehículo. Pero no corrieron con la suerte de encontrar la mercancía que contenía. Ante ello, la compañía decidió tomar cartas en el asunto, y a la vez pide colaboración a cualquier persona que haya sido testigo. Cualquier dato será bien recompensado.

Más allá de lo que supone económicamente esta pérdida para la empresa, se reconoce la importancia de este producto. No es para menos, ya que tras su larga trayectoria ha sido capaz de alcanzar objetivos que pocas marcas logran. Ser parte indispensable en la cocina.

Conoce más sobre Braun

Un aspecto que seguro no conocías de la famosa marca alemana es que no iniciaron con afeitadoras como todo el mundo cree. Su comienzo se vio orientado a la fabricación de componentes para radios y amplificadores. Luego, combinando radio y tocadiscos en un solo aparato.

En 1944 su fábrica quedó destruida durante la Segunda Guerra Mundial. Un incidente que solo les sugería pensar en otro tipo de negocio. Al año, reconstruyeron una gran empresa con la que pudieron lanzar la primera afeitadora eléctrica cinco años después.

El diseño funcional y estético que venían trabajando un tiempo atrás, lo plasmaron sobre su nueva invención, S50. Una pieza con corte oscilante y lámina de acero ultrafina. La cual aseguraba un mejor resultado en pocas pasadas. Realmente fue una entrada triunfal luego de su ‘renacimiento’.

Catálogo de productos

En 1945 todo parecía marchar de maravilla, hasta que la familia Braun reparó el fallecimiento de su padre Max Braun un año después. Una vez que sus hijos asumen las riendas de la empresa, no les queda otra que presentar nuevas propuestas.

Es así como tras una lamentable pérdida, la marca entra de lleno en los mercados del país con productos del hogar con tendencia tecnológica. Más adelante, ocupó diversas categorías de cuidado personal siendo miembro importante de Procter and Gamble.

Si esto te llama la atención no dejes de leer, pues tras esta alianza se desarrollan y comercializan día a día numerosos productos. Desde afeitadoras, cortadoras de pelo, cepillos de dientes, medidores de salud, cafeteras, y hasta calculadoras.

Marcas como Oral B o Gillette te harán un poco de ruido, pues han sido herramientas de uso diario que combinan tecnología, diseño y bienestar. Modelo tras otro, han sabido brindar cada vez resultados mejores a medida que avanzan los años.

¿Qué sucede con las batidoras?

Simplemente, se han convertido en el centro de todas las cocinas. En gran parte, debido a su versatilidad. Independientemente de su modelo, la estructura brinda ergonomía. Aspecto que garantiza comodidad. ¿Quién querría cocinar con una herramienta tediosa de sujetar?

Dentro del catálogo de batidoras de mano de Braun encontramos liderazgo e incondicionalidad. Pues, solo pensar que cuentas con múltiples accesorios que evitarán un viaje de acá para allá dentro de tu cocina, suman 1000 puntos a favor.

La mayoría de las Minipimers incluyen las varillas, espumeras para leche, picadoras y en muchos casos, tazas de medir. Ciertas series añaden procesadores, una opción muy favorecedora para facilitar la preparación de alimentos. Aspectos que hacen la diferencia con precios competitivos.

Alcance

En este 2021 se cumplen 100 años de actividad en el mercado. Inicialmente, la marca contaba con los diseñadores Erwin y Artur Braun junto al Dr. Fritz Eichler. Quienes supieron incursionar de manera eficiente el desarrollo de esta gran empresa.

Hoy en día, Oliver Grabes es la cabecilla del departamento. Trabaja sin dejar a un lado la historia Braun. Asegura una combinación entre los valores tradicionales del diseño con modernas interpretaciones. Su filosofía expresará siempre fuerza, innovación, modernidad y funcionalidad.

A través de esta sólida trayectoria, ha logrado vincularse con diversas compañías que poseen diferentes modelos de negocio. En los últimos años, Braun ha sido impulsada también por Lidl, una tienda online multi-categoría donde destacan sus productos en las secciones de hogar y belleza.

En definitiva, Braun ha sabido escuchar siempre a sus consumidores, mientras continúa apostando por el diseño y la innovación. De esta forma, nos damos cuenta cómo la marca alemana ha ganado satisfactoriamente la confianza de su comunidad.

Si bien no se aplaude el acto de la noticia titular, ya no nos parece una sorpresa que un producto como estos cause tanto revuelo.