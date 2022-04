Dar a coñecer a enfermidade de Dent dende unha perspectiva artística e creativa e conseguir fondos para apoiar o proxecto de investigación que se leva a cabo no Laboratorio de Xenética das enfermidades renais, NefroChus (IDIS) en Santiago de Compostela e o principal obxectivo da mostra “My Selfie”. Hugo Yáñez, un rapaz de 8 anos de Brión, é o autor dos cadros, nos que versiona a Francis Bacon como unha terapia familiar en pleno confinamento para poder seguir loitando. O resultado de ese traballo pode verse ata o 7 de maio no Espazo de Arte de Roberto Verino na súa tenda da Rúa do Paseo de Ourense.

Dende o inicio do proxecto Art For Dent, a idea era facer unha serie de exposicións itinerantes por diversos espazos artísticos para visibilizar esta enfermidade rara que afecta gravemente aos riles e que na actualidade non ten cura. Tamén pretenden contribuir a obter financiación a través da venda de productos solidarios a favor da investigación da doenza que están a realizar dende o hospital del Vall d’Hebron.

Hai distintos xeitos de

colaborar: facéndose socio de Art For Dent, cunha doazón a través de Bizum ou mercando os produtos so-

lidarios (máscaras, tazas,

camisetas...) que comercia-liza a firma Rei Zentolo.

O espazo de arte Roberto Verino acogedeste este pasado luns ata o 7 de maio esta mostra pictórica e solidaria na que se expoñerán as obras realizadas por Hugo Yáñez, un neno de oito anos diagnosticado con esta enfermidade nas que fai unha versión a Francis Bacon realizadas en pleno confinamento.

LOS INICIOS DE LA ASOCIACIÓN ART FOR DENT. A historia da asociación remóntase a decembro de 2019, cando a Hugo, un neno de oito anos, diagnostícanlle dita enfermidade. Por mor deste diagnóstico, os pais decidiron buscar formas de apoiar a investigación a esta enfermidade minoritaria. Durante o confinamento, Hugo pintou, axudado polo seu pai, versións das obras do pintor Francis Bacon.

INVESTIGACIÓN DA DOENZA.Con este acto, a asociación galega da enfermidade de Dent, que naceu en 2021, a través dun grupo de familias afectadas, busca dar a coñecer a enfermidade e apoiar a súa investigación no NefroCHUS (Laboratorio de Xenética de Enfermidades Renais) en Santiago de Compostela, polo que realiza distinto tipo de iniciativas, entre elas varias exposicións itinerantes por diversos espazos artísticos da comunidade autónoma. ECG