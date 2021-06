Rodríguez di que a Ribeira Sacra “sairá reforzada”

O conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, reuniuse onte nos Peares con alcaldes e representantes dos concellos que forman o territorio da Ribeira Sacra cos que compartiu que a candidatura a Patrimonio Mundial “sairá reforzada” despois do acordo entre a Xunta de Galicia e o Goberno de España de aprazar estratexicamente o último paso da presentación da candidatura ao Comité do Patrimonio Mundial da Unesco.

Neste marco, o titular de Cultura salientou que o Goberno galego aproveitará a actual situación “para tomar impulso e avanzar, con paso aínda máis firme, cara o si definitivo”.

“O noso obxectivo é seguir facendo da Ribeira Sacra un territorio máis vivo, mellor coidado e máis recoñecido en todo o mundo”, precisou antes de engadir que é o momento de seguir traballando e facendo as cousas ben como ata agora para lograr a inclusión na Lista de Patrimonio da Humanidade.

“Debemos estar orgullosos do traballo que levamos feito ata o momento”, afirmou Román Rodríguez. “Avanzamos na boa dirección e nos últimos anos logramos o noso maior propósito que é protexer e impulsar a Ribeira Sacra”, apuntou antes de engadir que o Goberno do Estado e Xunta “intensificará sen descanso” o traballo da candidatura, que será presentada o vindeiro martes día 8 no Museo do Prado de Madrid ante os embaixadores dos 21 países que forman o Comité da Unesco.

Compromiso e horizonte intacto. No marco desta reunión, Román Rodríguez expuxo que a decisión de pospoñer a presentación da candidatura “é unha oportunidade para fortalecela e seguir traballando de xeito conxunto entre as administracións, a sociedade e todos os implicados para chegar a valoración final coas máximas garantías”. Neste senso, sostivo que o compromiso da Xunta con este territorio mantense intacto e que o horizonte segue a ser o mesmo: acadar o máximo recoñecemento da Unesco.

Así, en paralelo ao traballo na candidatura, o Goberno galego continuará avanzando nos distintos plans que ten en marcha en materia ambiental e de promoción turística como o Plan Ribeira Sacra, unha ambiciosa folla de ruta dotada con 34 millóns de euros que inclúe 35 accións.