Roi Casal, el corral antes que la tele

Algunos cruzamos el umbral de la puerta folk tras el reguero de notas sembradas por Milladoiro en discos como Galicia no país das Maravillas (1986), un álbum que el Roi Casal de seis años apenas atendía porque estaba en edad de jugar, de enredar; la música era cosa de su padre, el gaiteiro Nando, maestro de ese influyente grupo junto a Antón Seoane y Rodrigo Romaní.

Aquel niño de Catoira, alumbrado en 1980, al tiempo que A Galicia de Maeloc, el álbum de debut de esa mítica banda folkie... era un rapaz que no paraba en casa así tronara o arreciase el agua enfadada.

“Siempre he vivido en el rural, y eso significaba que los ratos libres salía a jugar con mis amigos al río o a zonas del bosque cercano a nuestra casa. La tele estaba relegada prácticamente a los días de lluvia. Aun así, recuerdo que mis dibujos de infancia favoritos eran Son Goku, Oliver y Benji o los creados por Warner Bros. Y por supuesto, todo lo de Xabarín Club”, dice Roi para subrayar cuanto acertó TVG con aquel formato lanzado en 1994.

A Roi, la música le abraza de chaval. Abre el aprendizaje por la “c” de Corazón y de Casa, más tarde por la de Conservatorio pero en su edad de la inocencia reinaban los juegos.

“Jugábamos mucho con un Scalextric, pero sobre todo para desmontar los coches y usar los motores para armar unas pequeñas embarcaciones con las que competíamos en un lavadero de piedra cercano... después hubo una temporada con la Super Nintendo: Street Fighter, Mario Bros... ya sabes. Teníamos una Sony de casi tanto fondo como ancho, pesaba un quintal”.

El primer bum del nuevo ocio digital le atraía a él y a sus amigos hasta en días de sol.

Aparte de estudiar, peinar el campo da feira o agarrar la consola, hacía más. Telecinco y Antena 3 nacen en 1990 y amplían la oferta de las series, aunque visto desde este hoy con un título de estreno cada minuto, aquel progreso palidece.

“En los años 90 veía Sensación de Vivir (1990-200) y El príncipe de Bel Air (1990-1996)... en mi época juvenil no había mucho donde elegir”.

Variado sí era el arcoiris músical, cuya tecnología le llegada a Roi en la bodega de barcos lejanos.

“Recuerdo estrenar un tocadiscos que me había traído mi abuelo desde Hong Kong (era navegante) con un vinilo de Mozart de los que tiene mi padre; también descubrí la música cubana de Carlos Puebla, la irlandesa de Planxty, obviamente a Milladoiro, los Rolling... luego amplié el catálogo con aportaciones propias a la colección familiar con Queen (mi banda favorita), AC/DC, Juan Luis Guerra, Sting, Dylan, Mecano, Héroes del Silencio...”, explica.

Chico de poca tele y mucho oído, criado entre discos, libros y tebeos (“Lo he pasado genial con Asterix y Obelix o con Mortadelo y Filemón”, dice), el teatro, como el pentagrama le entró por vía intravenosa.

“En Catoira el teatro era el que nosotros mismos interpretábamos en la escuela o con motivo de la Semana de la Romería Vikinga en el escenario del recinto de las Torres de Oeste”. Y eso marca,

Integrante de Milladoiro entre los años 2000 y 2009, las alas de Roi le piden libertad de otro mar, ni mejor, ni peor y se estrena en solitario en 2009, con Lendas Douradas, y el arpa al frente, ese instrumento triangular que parece un telón mágico formado por una misteriosa cortina de agua donde los dedos sabios entresacan colores, amores.

Roi, con apellido compartido pero impronta propia, prepara hoy el concierto del 16 de mayo en Pontecesures (Explanada, 12 h.). Y sin ser de maratón de sofá, a veces para ahí el reloj: “Veo de todo, desde Walking Dead a House of cards a series producidas excelentemente aquí como Fariña, O sabor das Margaridas o Pazo de familia. No me he dado ningún atracón de capítulos, pues me sigue costando sentarme más de una hora seguida delante de la tele. Sigo siendo de corral...”, recalca.

Cita dos tramas estadounidenses y tres gallegas, su modo de amar lo propio sin negarle el abrazo al foráneo, después de todo, de puentes, algunos llorados, sabe latín Galicia.

El último disco de Roi, Son galego, Son cubano, emplea letras del añorado Xosé Neira Vilas y rítmicas de luz para recordarnos que tras este músico del siglo XXI resuena un neno labrego y un alma de corral.