Rosalía, como símbolo de unión e de conexión de Galicia co mundo

Allariz (Ourense). A Xunta de Galicia colabora coa Fundación Vicente Risco no proceso de catalogación e dixitalización de fondos documentais e bibliográficos de Vicente Risco e do seu fillo Antón Risco co obxectivo de poñelos á disposición da comunidade científica e académica.

O director xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo, participou onte na presentación deste traballo, nun acto no que tamén interveu a presidenta da Fundación, Celia Pereira, acompañada de membros do padroado da entidade. O responsable do departamento de Cultura da Xunta subliñou a importancia da recuperación destes fondos que abranguen manuscritos, correspondencia, fotografías e documentación familiar entre outros, que pertencían a Vicente e Antón Risco.

Anxo M. Lorenzo destacou o complexo proceso de catalogación e dixitalización, tanto pola variedade de fondos como polo seu estado de conservación e lembrou que o proxecto de memoria dixital foi apoiado polo Goberno galego cunha achega de 78.000 euros.

A meirande parte dos documentos proceden de Canadá, onde residiu Antón Risco, e algúns mesmo datan da Idade Media. Tamén gabou o traballo da Fundación -que conta cunha achega anual de 10.000 euros da Xunta ao abeiro da convocatoria de axudas de arquivos- para actualizar un repositorio onde se poidan consultar todos os documentos categorizados e dixitalizados, con calidade suficiente para o seu estudo.