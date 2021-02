Rosario e Cantigas e Agarimos van visitar esta noite o ‘Luar ’da TVG

Santiago. O programa da TVG Luar ten hoxe como convidada a cantante Rosario, que lles presentará aos espectadores da TVG o seu novo sinxelo, Te lo digo todo y no te digo ná, un tema cargado de enerxía, da enerxía que, pese aos tempos que estamos a vivir, inspirou a esta artista consagrada, da enerxía que emana da súa arte e o seu talento e que quere compartir cos seus seguidores.

O espazo presentado por Xosé Ramón Gayoso, Patricia Fernández Santana e Rocío Rodríguez tamén contará coa presenza da cantante galega de música lixeira Sabela, que conta cunha carreira musical de case 40 anos.

Ademais, Luar presentará este venres sobre o escenario a orixinal proposta de Uxía Lambona e A Banda Molona, un proxecto lúdico, musical e educativo, que pretende divertir nenos e nenas, achegándoos aos temas da tradición galega dun xeito novo e atractivo, utilizando para iso novos estilos musicais como o ska, o rock ou o hip-hop.

O cartel musical desta noite completarase coas actuacións da orquestra La Favorita; do recoñecido coro Cantigas e Agarimos, cos seus temas que forman parte da cultura popular galega, e do grupo Zurrumalla, que leva dúas décadas estudando e tocando por toda Galicia a música tradicional, convertendo cada unha das súas actuacións nunha festa.

Finalmente, no tempo do concurso Recantos, esta semana será a quenda de Sofía Rial, representante da comarca Terras de Compostela, e de Yeni Paz, procedente de Ourense Norte, que actuarán tanto en solitario como a dúo.

Por outra banda, tamén hoxe na grella da TVG, xa que a arquitectura e os profesionais galegos deste sector están a recibir cada vez máis premios e recoñecemento a nivel nacional, o programa A Revista quere pescudar nos segredos deste éxito, para o que se achegará en directo ao Complexo Turístico de Albeida, na Serra de Outes, gañador dos Premios de Arquitectura e Urbanismo 2020, concedidos polo Consello Superior dos Consellos de Arquitectos de España. Alí falará cos creadores desta obra, Alfonso Salgado e Francisco Liñares.

No estudio de gravación estarán María Pierres, representante do Colexio de Arquitectos de Galicia, e Xosé Manuel Casabella, un dos responsables da obra de rehabilitación do Arquivo Histórico Provincial de Ourense, que recibiu unha mención especial nos devanditos galardóns. Outro dos protagonistas do programa deste venres será o cocido, o rei absoluto nas mesas galegas nestes meses máis fríos. ECG