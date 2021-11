Rueda fai un balance positivo da iniciativa ‘Écociña no Camiño’

A Xunta de Galicia aposta pola gastronomía no Camiño de Santiago como un atractivo máis para camiñar a Galicia. Esa foi a mensaxe que lanzou este luns o vicepresidente primeiro, Alfonso Rueda, no acto central de Écociña no Camiño, unha iniciativa pensada para dar a coñecer a peregrinos e turistas a oferta da hostalería galega nas rutas xacobeas. Ao acto tamén asistiron os delegados territoriais da Xunta en Vigo e Pontevedra, Marta Fernández-Tapias e Luis López, respectivamente.

Écociña no Camiño desenvolveuse ao longo do segundo semestre deste ano a través dun estudo da situación da hostalería na Ruta Xacobea, un rastrexo de recursos gastronómicos e unha labor de sensibilización sobre a sustentabilidade aos hostaleiros situados nas diferente rutas do Camiño ao que seguiu a presentación a profesionais e medios especializados de menús autóctonos elaborados con produtos de proximidade en diferentes puntos das rutas xacobeas, con demostracións nas prazas de abastos e coa asistencia a xornadas e feiras especializadas.

O obxectivo era dar a coñecer a gastronomía da zona e levar a cabo un labor pedagóxico sobre as vantaxes da cesta da compra de proximidade e o compromiso coa sustentabilidade e cunha hostalería comprometida coa contorna e coa conservación do medio ambiente. Ante o bo resultado da campaña, o obxectivo da Xunta é aproveitar a celebración do segundo ano do Xacobeo 21-22 para seguir captando establecementos nestaoferta gastronómica e para proxectar o Camiño.