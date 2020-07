Ruth Cundíns, representante de Terras de Compostela, gaña o ‘Recantos de ouro’, na TVG

MÚSICA. Ruth Cundíns, a representante de Terras de Compostela, fíxose antonte na TVG coa vitoria do Recantos de ouro, décima edición do certame de talentos da canción Recantos, que reuniu 20 das mellores voces que pasaron polo concurso neste tempo. A deste venres foi unha final moi rifada, pero as interpretacións da cantante compostelá decantaron finalmente a decisión do xurado fronte a Maite Creo, a recanteira de Noia-Barbanza. Ruth Cundíns impúxose na gran final con O meu corazón seguirá, tema principal da película Titanic, e con Aleluia, de Leonard Cohen e cantada a dúo coa subcampioa. A compostelá conseguiu resarcirse, así, do mal sabor de boca que lle quedara da súa primeira participación na sétima edición do certame de Luar, en 2016-17. Este primeiro premio, dotado con 5.000 euros; mentres que Maite Creo, a segunda clasificada, recibiu un cheque de 2.000. ECG