Ryusuke Hamaguchi dirige ‘Drive my car’, basada en un cuento de Haruki Murakami

Drive my car cuenta la historia de un actor y director teatral, Yusufe Kafuku (Hidetoshi Nishijima) que, tras la muerte de su mujer, acepta realizar un montaje de ‘Tío Vaina’ en un festival en Hiroshima. Y allí conoce a Misaki (Toko Miura), la conductora que le asignan y con la que empieza a mantener largas conversaciones en el coche

Ryusuke Hamaguchi adapta el relato del mismo título de Haruki Murakami -incluido en Hombres sin mujeres, que tiene tan solo 40 páginas. Largos planos, silencios y una lenta evolución de la acción componen esta película que traslada a la gran pantalla de forma muy ajustada el estilo narrativo de Murakami.

Un autor del que ya se han adaptado muchos textos -incluido su popular Tokio Blues- aunque son las películas basadas en sus relatos las que han dado un mejor resultado, como ocurrió con Burning (2018), de Lee Chang-dong.

Ahora es el turno de Drive my car, un proyecto de Hamaguchi que llega después de que este mismo año se llevara el Gran Premio Especial del Jurado de la Berlinale con Wheel of Fortune and Fantasy (La ruleta de la fortuna y la fantasía). Un filme con un reparto internacional que incluye intérpretes japoneses, coreanos, taiwaneses y filipinos a los que el director tuvo que elegir a través de videoconferencias.

‘Canto cósmico. Niño de Elche’. Como su protagonista, Niño de Elche, este no es un documental convencional. Marc Sempere-Moya y Leire Apellaniz se aproximan al músico español más controvertido de los últimos años desde una perspectiva caleidoscópica que abarca desde su esfera más íntima y familiar a las múltiples reverberaciones de su universo poético. Un retrato con personalidad estética propia que integra además un fecundo diálogo colectivo en torno a esa genealogía artística profundamente española surgida de la dialéctica entre ortodoxia y vanguardia, entre tradición y subversión. Así, la galaxia de Canto cósmico también se conforma a partir de la evocación y la intervención creativa de figuras como Angélica Liddell, José Val del Omar, Los Voluble, Pedro G. Romero, Israel Galvan o C. Tangana, entre otros.

‘Moonfall’. Una fuerza misteriosa golpea a la Luna fuera de su órbita y la envía en choque directo contra la Tierra a toda velocidad. Unas semanas antes del impacto y con el mundo al borde de la aniquilación, la ejecutiva de la NASA y ex astronauta Jo Fowler (Halle Berry) está convencida de tener la clave para salvar nuestro planeta. Pero solo el astronauta Brian Harper (Patrick Wilson) y el teórico conspiranoico KC Houseman (John Bradley) la creen.

Estos héroes inverosímiles montarán una misión imposible al espacio, dejando atrás a todos sus seres queridos, para aterrizar en la superficie lunar e intentar salvar a la humanidad, enfrentándose a un misterio de proporciones cósmicas.

Halle Berry se une a Josh Gad al frente del reparto de Moonfall, una nueva cinta apocalíptica de todo un experto de este subgénero como Roland Emmerich y que narra una inminente catástrofe después de que la Luna se salga de su órbita y se dirija hacia la Tierra.

‘Destino a Brighton’. John Parker, un joven de 19 años de Manchester, se embarca en un viaje a Brighton a bordo de una antigua scooter Lambretta que le dejó su padre, con el objetivo de esparcir las cenizas de éste en la cuna espiritual de los Mods. Durante el camino, en el que le acompañará la impulsiva Nicki, vivirá aventuras, se enamorará y conocerá a amigos de su progenitor, que le ayudaran a descubrir aspectos de él desconocidos, así como el particular encanto del estilo de vida Mod. Dirigida por Chris Green y protagonizada por Patsy Kensit, Patrick McNamee y Sacha Parkinson, Destino a Brighton invita a conocer mejor a nuestros seres queridos y que, aunque se centra en una tribu urbana que tuvo su apogeo en los sesenta, también reflexiona sobre el estado actual de la juventud en Reino Unido.

‘Petra de san José’. Dirigida por Pablo Moreno, la cinta narra la historia de Ana, una joven valiente a punto de comprometerse en matrimonio que deja todo para iniciar una vida de oración, penitencia y caridad, y fundar después la Congregación de Madres de Desamparados y San José de la Montaña.

Entrelazada con la historia del misterioso robo de los restos de Petra durante la Guerra Civil española, el filme narra las vivencias de esta joven junto a las de otras mujeres decididas a seguir sus pasos. Ellas supieron ver a Cristo en los pobres, a pesar del rechazo y la calumnia de sus más allegados. San Juan Pablo II, al beatificar a Petra en 1994, la llamó ‘mujer de corazón de fuego’. También se la conoce como ‘el apóstol de San José del siglo XIX’.

‘el brindis’. Adrien es un hombre de 35 años que está sumido en una crisis de mediana edad. Una noche, Adrien se ve atrapado en una incómoda e interminable cena familiar en la que descubre que su novia quiere romper con él. Justo cuando piensa que las cosas no le podrían ir peor, su futuro cuñado le pide por sorpresa que preparare un discurso para su boda.

Película dirigida por Laurent Tirard con Benjamin Lavernhe, Sara Giraudeau, Kyan Khojandi, Julia Piaton y François Morel, entre otros.