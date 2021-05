(S8), o festival de cine internacional en A Coruña, comeza xa este venres

Santiago. A duodécima edición do (S8), a Mostra Internacional de Cinema Periférico presentouse en rolda de prensa onte na Domus da Coruña coa presenza José Manuel Lage, concelleiro de Economía, Facenda e Réxime Interior e portavoz do Goberno municipal; Xurxo Couto, deputado de cultura da Deputación da Coruña; Jacobo Sutil, director da Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic); Isabel Izquierdo Peraile, directora de Programación de Acción Cultural Española; e Ángel Rueda, director do (S8) Mostra Internacional de Cinema Periférico da Coruña.

Lage quixo aproveitar a ocasión para celebrar que “a cultura é algo vivo, é economía, compromiso e tamén fundamental para a identidade dun pobo” mentres que Souto puxo o foco na calidade da programación do evento ao definir ao (S8) como “un festival que é unha referencia internacional e aposta pola vangarda e a calidade cada ano fusionando o visionado de películas con outras experiencias”. Sutil, pola súa banda, falou sobre a comunidade que se crea neste tipo de certames, resaltando o bo facer da organización “nestes tempos de incerteza” e lembrando a colaboración da Filmoteca de Galicia (antes CGAI) ao ser unha das sedes da Mostra. Isabel Izquierdo asegurou debullou a tripla colaboración de Acción Cultural Española coa Mostra nesta edición: a través dun programa dobre ao redor da figura de Val del Omar, a través do seu programa para a internacionalización da Cultura Española PICE na súa modalidade de visitantes e por medio do programa de residencias BAICC, que abre este ano xa a súa quinta convocatoria.

A Mostra volve con renovadas forzas á sala de cinema á vez que mantén o seu formato dual, ofrecendo tamén unha extensa programación en liña de vocación divulgativa. Tal e como destacou o seu director, Ángel Rueda, “o (S8) contará con varios programas temáticos, como a presentación ao redor da vangarda italiana dos anos setenta que traerán ata A Coruña Giuseppe Spina e Giulia Mazzone do Circuito Nomadica, un dos axentes máis relevantes do cinema experimental en Italia”, e no que estarán incluídos nomes como os de Marinella Pirelli, Gianfranco Brebbia e Piero Bargellini. O festival contará tamén cunha carta branca ao redor da colección de Sixpackfilm, a mítica cooperativa e distribuidora de cinema experimental austriaca. Dietmar Schwärzler ha comisariado para a ocasión un programa en torno ao corpo, con cineastas e performers como Mara Mattuschka, Hans Scheugl e Maria Lassnig, entre outros.

Nesta edición haberá un espazo didáctico dedicado a unha conferencia ilustrada do cineasta francés Jean-Claude Rousseau comisariada por Francisco Algarín Navarro e Carlos Saldaña), na que el mesmo ensinará e comentará algunhas das obras que máis influíron o seu traballo.

O festival internacional de A Coruña tamén abre un espazo dedicado ao ensino académico do cinema experimental, no que se poderán ver varios traballos producidos desde a Facultade de Belas Artes de Pontevedra e iniciarase unha conversación entre esta e a Facultade de Belas Artes de Cuenca. Ecg