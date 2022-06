Sánchez Izquierdo aboga por unha nova Lei galega de Medios

O director xeral da Corporación de Radio Televisión de Galicia (CRTVG), Alfonso Sánchez Izquierdo, asegurou que a Lei galega de medios públicos de comunicación audiovisual aprobada no ano 2011 é unha norma “moi cumprida” pero tamén “obsoleta e superada” e avoga pola súa actualización ante a aprobación da Lei estatal que regulará o audiovisual.

Así se pronunciou este martes en resposta a unha pregunta formulada na comisión de seguimento da CRTVG no Parlamento de Galicia pola deputada socialista Noelia Otero, quen criticou que máis dunha década despois da aprobación desta lei siga sen porse en marcha tanto o estatuto profesional como a creación do consello de informativos que contempla esta norma.

Respecto diso, Sánchez Izquierdo defendeu que a norma aprobada en 2011 é unha “lei moi cumprida” pero sostivo que “está obsoleta e superada”. “Emprázolle a que aplique as súas capacidades para actualizar esta lei, que o necesita de forma imperioso e máis se se publica, como parece que si, a Lei do Audiovisual”, afirmou.

Na súa intervención, o director xeral tamén asegurou que tanto a posta en marcha do consello de informativos como do estatuto do profesional é “responsabilidade” do Consello de Administración da CRTVG, un órgano “con representación de todas as forzas”.

Segundo indicou Sánchez Izquierdo, a aprobación do estatuto do profesional segue sendo “unha das prioridades” do Consello de Administración da CRTVG, que, neste tempo, traballou en “temas moi relevantes” como a convocatoria dunha oferta pública de emprego de 270 prazas.

“Tanto a modificación do cadro de persoal como as directrices foron aprobadas por unanimidade no pleno do Consello de Administración, unha unanimidade que me costa polo que sei dos membros do consello que é pretendida desde o comezo para instrumentos como o estatuto ou o consello de informativos”, sinalou.

SENTENZA POR VULNERAR DEREITOS FUNDAMENTAIS. Por outra banda, na sesión, tanto o PSdeG como o BNG fixeron referencia e pediron explicacións ao director xeral en relación coa sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que conforma unha multa á CRTVG por vulnerar dereitos e vincúlao á súa implicación nas protestas dos ‘Venres Negros’.

Respecto diso, Sánchez Izquierdo defendeu que “normalmente” as sentenzas son “moi favorables” para as posicións da CRVTG aínda que “pode haber sentenzas individuais” que “vaian en contra” como, segundo indicou, “ocorre na inmensa maioría das administracións públicas”.

“Hai un enorme catálogo de sentenzas que poden ir en contra dunha administración pública a nivel local, autonómico ou estatal e non por iso vaise a cuestionar o bo facer”, sinalou Izquierdo.

Pola súa banda, na programación da CRTVG, A revista falará este mércores con Aurora Pociña, coordinadora da Fisioterapia da área sanitaria de Vigo, da incorporación dos fisioterapeutas galegos á plataforma XIDE do Servizo Galego de Saúde. Trátase dunha petición histórica do sector, que consiste en que os fisioterapeutas recibirán consultas a demanda en Atención Primaria, directamente dos usuarios da sanidade pública, sen a mediación doutro profesional.