Santalices súmase á homenaxe a Peinador polo respaldo á ‘Nós’

REVISTA. O presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices Vieira, participou onte na homenaxe tributada, no Concello de Mondariz-Balneario, a Enrique Peinador Vila, na súa condición de filántropo que, coa súa axuda económica, propiciou a reaparición da revista Nós en xullo de 1925, logo de dous anos sen editarse debido ás dificultades financeiras do proxecto.

A axuda de Enrique Peinador Lines chegou en resposta a unha carta remitida por Vicente Risco en maio de 1925.

Na súa intervención, o presidente do Parlamento gabou a traxectoria do homenaxeado, ao que cualificou como un home adiantado ao seu tempo, visionario, pioneiro no desenvolvemento do turismo termal e cultural como fonte de riqueza e sempre comprometido con Galicia. Recordou que Peinador Lines mantivo unha frutífera relación cos galeguistas da súa época e exerceu como mecenas da cultura galega.

Santalices Vieira considerou especialmente acaída a homenaxe tributada onte a Peinador Lines: porque contribúe a divulgar unha figura descoñecida por boa parte da sociedade galega, e porque o acto coincide coa celebración do primeiro centenario da xeración Nós.

REDACCIÓN