Santiago lidera los 143 lugares más hermosos

Descarga aquí el suplemento completo en PDF. Que Galicia enamora es moneda de uso corriente en nuestros días. Basta echar un vistazo a los 143 lugares más hermosos del Ranquin exclusivo que tras nueve años consecutivos editándose goza de prestigio y da ideas. Dicen que no se puede querer lo que se desconoce. Es verdad. Desde EL CORREO GALLEGO nos hemos empeñado en desvelar lo oculto, sacar a relucir la inmensa belleza de nuestro patrimonio en monumentos, parajes, playas, edificios singulares, rincones desconocidos, lugares de ensueño, costa, interior, valles, montañas... Aspiramos a que todos los gallegos disfruten del riquísimo tesoro que acumula esta tierra tan valorada por los demás y menospreciada, cuando no ignorada, por quienes la habitamos. Sería poco inteligente esperar a que los millones de personas que nos visitan cada año la pongan en valor con más empeño que nosotros mismos. Esta casa, a lo largo del tiempo, siempre ha fomentado el turismo interior, la gastronomía, nuestra forma de ser, el respeto a las tradiciones, las fiestas, la cultura, el patrimonio, las joyas de la corona reflejadas en el amplio listado de la Unesco declaradas Patrimonio de la Humanidad. Sin ir más lejos, este organismo proclamó que “La Plaza del Obradoiro es una de las más bellas del mundo”. ¿Le otorgamos el mérito que le corresponde? Nos sentimos orgullosos de que este ranquin pionero que se afianza con el discurrir de la vida nos permita valorar lugares como la catedral de Santiago, Illas Cíes, Casco histórico de Santiago, Praia das Catedrais, Torre de Hércules, Ribeira Sacra, Praza do Obradoiro, Muralla de Lugo, casco histórico de Pontevedra y Cañóns do Sil e do Miño. Agradecemos a nuestros internautas y lectores que se hayan convertido en investigadores por un día y protagonistas de excepción de esta geografía que universaliza la belleza de un pueblo orgulloso de sus raíces. Ojalá sirva de estímulo y guía a gallegos ejercientes y a quienes, desde todos los confines, enriquecen esta sagrada tierra con su visita y aplauso.