Sara Rodríguez e Ocaband, noutra cita con ‘100 anos de verbena galega’

Santiago. Presentado por Sara Rodríguez e na compaña da orquestra La Ocaband, este venres á noite na TVG chega unha nova e espectacular edición de 100 anos de verbena galega, que traerá os ritmos que irromperon na década dos 80 con forza tamén nas nosas orquestras e festas galegas. Os anos 80 foron os anos da movida, e esta tamén chegou ás verbenas galegas. Da man da París de Noia, de Tito e Tita, de mulleres como Pepi Rama ou Tita Lijo, e de orquestras como a Panorama (nada a finais da década), a verbena empeza a modernizarse con sistemas sen fíos e escenarios móbiles, facéndolle a competencia ás existosas salas de festas. Con todos eles, 100 anos de verbena galega cantará temas da movida, e tamén lembrará a Eurovisión con temas de Umberto Tozzi ou Celine Dion. No programa estarán, amais, para lembrar esta época revolucionaria, Jota Santana, Blas Piñón e Ángel Barry, entre outros.

Por outra banda, tamén hoxe na grella da mesma TVG, A revista pechará a semana afondando nesta cuestión da man de Olaya Abad, voluntaria nun refuxio de animais e exdirectora da protectora de animais de Vilagarcía de Arousa posi durante os meses de verán aumenta notablemente o abandono de animais, e diversas asociacións da provincia de Pontevedra fan un chamamento aos concellos coa demanda dunha maior implicación.

Outro dos invitados do programa será o codirector do Morriña Fest, Álvaro Yáñez. Durante dez días, este novo festival que se celebra no concello de Culleredo, contará coas actuacións de artistas como Nathy Peluso, Lola Índigo, La MODA ou Love of Lesbian. Ademais, o magazine desprazarase a Baiona, onde terá lugar o campus de verán Flag Football Baiona Conquerors 2021, co obxectivo de achegar o deporte aos mozos na súa modalidade sen contacto. E dende Boiro, o propietario do club de Barbanza Golf, Alberto Colón, presentará aos espectadores o campionato nacional de golf que se celebrará nas súas instalacións. Estará no estudio de gravación coa presentadora Loly Gómez a colaboradora e xornalista Inma Morandeira. E, coma cada venres, os animais tamén serán protagonistas na sección do experto Octavio Villazala. ECG