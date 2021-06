Seguen a incrementarse os divorcios e as separacións entre os galegos neste ano

Galicia. O número de demandas de ruptura matrimonial (separacións e divorcios) presentadas en Galicia no primeiro trimestre do ano foi de 1.311, fronte ás 1.259 demandas que se rexistraron no mesmo período do ano pasado, estes datos suoñen sun aumento do 4,13 %, segundo informa o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

Esta porcentaxe está lixeiramente por baixo dos datos rexistrados a nivel estatal no resto de comunidades autónomas, onde se contabilizou unha subida interanual do 5,7 %.

Pondo en relación as demandas de ruptura matrimonial coa poboación a 1 de xaneiro de 2021, obsérvase que por cada 10.000 habitantes en Galicia contabilizáronse, no período estudado, 4,9 demandas, fronte ás 5,4 de media estatal.

Segundo os datos feitos públicos este mércores pola Sección de Estatística do Consello Xeral do Poder Xudicial, na comunidade galega aumentaron os divorcios consensuados (de 668 a 755) traducido nun 13 % menos, e diminuíron os non consensuados (de 549 a 515) o que iimplica un 6,2 % menos

En relación ás separacións consensuadas, pasaron de 30 a 31 no primeiro trimestre do ano, mentres que as non consensuadas pasaron de 12 a 10, un 16,7 % menos. Neste período non se rexistrou ningunha petición de nulidade matrimonial.

No tres primeiros meses do ano tamén se produciu un aumento interanual dos procedementos de garda, custodia e alimentos de fillos non matrimoniais, así como dos de modificación de medidas en procesos de separación e divorcio.

Entre o 1 de xaneiro e o 31 de marzo iniciáronse 160 procedementos de modificación de medidas consensuadas, un 6,7 % máis que no mesmo período do ano anterior. As demandas de modificación de medidas non consensuadas pasaron de 429 a 436, un 1,6 % máis.

En canto aos procedementos de garda, custodia e alimentos de fillos non matrimoniais, rexistráronse 310 demandas de modificación de medidas consensuadas, fronte ás 214 do primeiro trimestre de 2020, o que supón un aumento do 44,9 % e 343 demandas de modificación de medidas non consensuadas (294 o ano pasado), o que representa unha subida interanual do 16,7 %.

Á hora de interpretar a estatística, desde o TSXG incídese en que hai que ter en conta que os datos correspondentes ao primeiro trimestre de 2020 contabilizáronse só até o 14 de marzo e non até o día 31 debido á declaración do estado de alarma e, en consecuencia, a paralización de prazos procesuais.

Por desglose de comunidades autónomas, o maior número de demandas de disolución matrimonial por cada 10.000 habitantes rexistrouse en Canarias, con 6,4; seguida pola Comunidade Valenciana (6,3); Cantabria e Murcia (6); Illas Baleares e Cataluña (5,8); e Andalucía (5,7). Todas elas superaron a media de todo o territorio nacional (5,4). Pola súa banda, as taxas máis baixas do trimestre que se rexistraron, déronse en Madrid (4,3); Castela e León (4,4) e País Vasco (4,7).

Ademais, todas as demandas de modificación de medidas, tanto matrimoniais como non matrimoniais, aumentaron no primeiro trimestre deste ano 2021, especialmente as consensuadas, que se colocaron en niveis “moi superiores” aos do primeiro trimestre do pasado ano, segundo o CGPJ. EuropA press