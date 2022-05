Seis días de lectura na praza Maior de Lugo

feiras. Coincidindo co Día das Letras Galegas Lugo inauguraba este martes a súa Feira do Libro, que encherá a Praza Maior de literatura e propostas culturáis até o vindeiro día 22 de maio. O acto, que contou coa presenza de Javier Arias Fouz, delegado Territorial en Lugo da Xunta de Galicia, Felipe Rivas, concelleiro de Educasción, Ramón Manuel Domínguez López, presidente da Federación de Librarías de Galicia e Lara Méndez López, alcaldesa do Concello de Lugo, foi tamén un acto de homenaxe e apoio á familia de Domingo Villar, ingresado dende onte no Hospital Álvaro Cunqueiro en estado grave. O pregón correu a cargo de Héctor Castiñeira, Enfermera Saturada, que fixo unha encarnizada e humorística defensa da literatura “sen etiquetas”, como forma de disfrute e diversión. A Feira do Libro de Lugo permanecerá aberta até o vindeiro 22de maio, con múltiples actividades e propostas culturáis para todos os gustos. r.m.a.