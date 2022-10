Semana cargada de convidados e sorpresas na parrilla da TVG

Comeza unha nova semana de programación moi completa na Televisión de Galicia. Haberá moito que ver e descubrir nos principáis programas da canle autonómica líder do noso país. Comezando polo programa Galicia Bonita no que Rosa Facal e o seu equipo de reformas achegaranse este luns ata a comarca do Carballiño para coñecer Boborás, concello rico en patrimonio arquitectónico e natural. A xefa de Galicia Bonita anticipa unha semana con déficit de persoal nunha reforma que aínda non parece ter suficientemente clara antes de poñerse mans á obra, tras unha ollada inicial cunha propietaria un tanto dispersa.

A marca dos romanos nas pedras de Boborás aínda se pode adiviñar nos muros da vivenda de Inés. Porén, perdeuse no ruinoso soportal e galiñeiro da súa enorme leira. Precisamente o galiñeiro e o hórreo é o que máis lle interesa arranxar á propietaria, pero a arquitecta non está de acordo e considera que hai moito máis que facer nesta obra.

ESPAZO CULINARIO. Pola sua banda, A Revista contará hoxe coa presenza do do cociñeiro Alberto García, do mesón O Pote de Betanzos, que a semana pasada gañou por segunda vez o Campionato de España de Tortilla de Patacas. Os espectadores poderán tomar nota dos seus consellos para preparar a mellor tortilla, entre os que está un sorprendente: non bater os ovos. Ademais, García falará da Semana de Tortilla de Betanzos, que se celebra esta semana, coa participación dunha vintena de locais hostaleiros.

Tamén estará no programa o profesor de ioga Javier Akerman, co que Loly Gómez conversará sobre o consello da OMS de practicar ioga e meditación para reducir o estrés mellorar a saúde mental no traballo, ante o crecente impacto da ansiedade e a depresión no mundo laboral.

Por outro lado, A Revista abordará, coa axuda dun experto, o imparable incremento de persoas que renuncian ás súas herdanzas. As débedas, o impacto da crise sanitaria e o actual escenario de inflacción e de incerteza económica elevan a cifra dos que rexeitan o legado.

Ademais, Mercedes Nodar, a mestra de Polo Rego, achegará unha nova lección de coidado dos cultivos e a xornalista Tania Fernández Lombao, directora e presentadora do programa de cinema da G2 Clac, falará da nova temporada deste espazo, que comeza o vindeiro venres.

CULTURA E MÚSICA. O programa Zigzag entrevista este luns a poeta Lúa Mosquetera, que debuta na poesía en galego con Espíderman. Autora de varios poemarios e coñecida polos seus versos reivindicativos e feministas, combina o seu labor como escritora coa participación nas competicións Slam Poetry e con concertos en que recita a súa obra acompañada por música en vivo.

Por outro lado, os espectadores da segunda canle da Galega saberán todo o que pasou na 27ª edición do OUFF, o Festival Internacional de Cine de Ourense, que rematou esta fin de semana na capital das Burgas

Ademais, Zigzag ofrecerá a axenda semanal dos cineclubs de galicia e, na sección musical, Marta Gómez falará de Alegoría, o primerio sinxelo do próximo traballo de Guadi Galego; de Mardeafora, un trío que traballa a prol da memoria histórica, e de Parbo, dúo que busca novos camiños para a zanfona dentro do ciclo da central folque Bordóns.