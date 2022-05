“Ser actriz para mí es la posibilidad de vivir multitud de vidas a través de tu profesión”

Estela Torrente es estudiante de primero de bachillerato artístico en el IES de Sar, en Santiago. Su atracción por las artes escénicas viene de lejos. De hecho, se ha convertido en una vocación de la que poco a poco, y con mucho esfuerzo, pretende convertir en su trabajo soñado. A sus espaldas, aunque a corta edad, ya ha participado en películas, obras de teatro y programas de televisión. Su objetivo es seguir formándose y hacer lo que le divierte: actuar. Su último trabajo ha consistido en protagonizar el booktrálier del libro Eutimia, de María Aboy. Estela lleva ya varios años de experiencia y formación, tanto en teatro como en televisión.

Cuénteme, ¿cómo surgió esta decisión profesional?

Sí, yo empecé desde pequeña yendo a clases de teatro como actividad extraescolar. Después de probar varias opciones me di cuenta de que ninguna me gustaba, y la única que realmente disfrutaba era la de teatro. Sin embargo, aún no había decidido ahí si dedicarme o no a la interpretación, pero lo que sí sabía es que me gustaba mucho.

Entonces, ¿qué fue lo que marcó su decisión. Siempre quiso ser actriz?

La verdad es que siempre quise ser actriz. Aunque realmente cuando me di cuenta fue cuando fui al casting de Juana de Vega. Siempre me gustó, aunque no había pensado: “de mayor quiero trabajar en el mundo de la interpretación”. Cuando fui al casting me encantó la situación, todo. Para mí no había competencia con el resto, yo sólo estaba allí para vivir esa experiencia, ver cómo me sentía y me lo pasé muy bien.

Tras la experiencia del ‘casting’, ¿cómo fue ser figurante en Juana de Vega, vivir esa experiencia desde dentro?

Cuando participé como figurante me encantó todo lo que había detrás del rodaje de la película. El hecho de introducirte en otra época, totalmente distinta, con el vestuario de esos años, sin pendientes, con un maquillaje concreto y con el peinado que se adaptase a ese momento de la historia...fue como vivir otras épocas, como si fuese otra persona, la interpretación te da esa posibilidad.

Acaba de protagonizar el tráiler del libro ‘Eutimia’, de María Aboy. ¿Fue su primer papel protagonista?

Realmente hice otros papeles protagonistas en el colegio. Por ejemplo, en la obra de Os vellos non deben namorarse, hice el papel de Tela como protagonista. Sin embargo, se podría decir que en audiviosual sí que fue mi primer papel principal. En realidad, yo ya conocía a María, la autora del libro, es mi profesora de pasantía. Hablamos de mis intereses siempre, de lo que me gustaría hacer en la vida y de lo que disfruto haciendo, así que lo comentamos y me ofreció protagonizar el tráiler de su libro. Además, fue fácil trabajar con ella, lo pasamos muy bien.

¿Cómo fue verse después, en este booktráiler, al difundirse en redes?

Me gustó verme, la verdad. Es bonito ver el resultado del trabajo y, sobretodo, aprender. Yo no me considero actriz todavía, pero disfruto de lo que hago y, poco a poco, voy aprendiendo.

Ahora mismo está cursando el bachiller artístico en el IES de Sar. ¿Es un paso más hacia el camino a la interpretación? ¿Hay asignaturas más enfocadas a este campo?

Bueno, digamos que hay dos institutos donde puedes cursar el bachillerato de artes, uno es el IES Antón Fraguas, donde está más orientado a las artes escénicas. Sin embargo, yo soy de Padrón y me queda más cerca el IES de Sar. Estoy aprendiendo muchísimas cosas nuevas que no sabía, no sólo me gustan las artes escénicas, sino que estamos dando asignaturas enfocadas a la historia del arte o del cine, y son mis favoritas. Cuando termine el bachillerato me gustaría estudiar en la ESAD -Escuela Superior de Arte Dramático- en Vigo, aunque también hay en Madrid, pero mi primera opción está más cerca de casa. Cuando acabe la carrera sí que me gustaría ir a Madrid y preparar cursos más específicos y empezar a hacer castings.

¿Le parece un mundo duro?, ¿Cómo lo afronta?.

Sí, sí que los es. Pero si te esfuerzas de verdad al final lo acabas consiguiendo, aunque tardes más. Yo pienso que si lucho hasta el final, y es lo que quiero, acabará saliendo bien.

¿Tiene algún proyecto nuevo cercano o que quisieras desarrollar?

Como proyecto no, quiero seguir aprendiendo, aún me queda mucho por hacer y por saber. Este verano quería apuntarme a unos cursos de interpretación, dicen que son buenos también para la ESAD.

Y dígame, ahora con las plataformas de ‘streaming’, ¿es de las que sigue yendo al cine o prefiere la comodidad de casa?

Por supuesto que sigo yendo al cine, me encanta, aunque también veo series y películas en estas Apps. Además, creo que estas plataformas dan más trabajo porque hay muchísimas películas y series diferentes, hay una multitud de géneros y permiten incluir a todo tipo de personas. Es muy inclusivo para todos. Están muy bien.

Hablando de cine, ¿dónde preferiría trabajar, cine, teatro, televisión?

Pues la verdad es que me gustan todos, pero por acceso preferiblemente el cine. El teatro también me encanta, y los musicales. Tampoco me importaría ser presentadora en la televisión de programas de entretenimiento, como Operación Triunfo, pero no espacios dedicados a la prensa del corazón, por ejemplo.

Dígame, ¿qué supone para usted ser actriz?

Para mí ser actriz es vivir multitud de vidas diferentes. Poder desconectar del día a día. Hay gente que lo ve de forma despectiva. A veces me dicen, ¿pero por qué quieres ser actriz, para vivir otras vidas? ¿Es que no te gusta la tuya? Pero no es eso, es poder disfrutar de conocer otras formas de vida a través de tu trabajo.