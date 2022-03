¿Será verdad que la primavera la sangre altera?

Ha comenzado la primavera y estoy segura de que conocéis el dicho popular “La primavera la sangre altera”, pero ¿cuál es su verdadero significado?

Los seres humanos formamos parte de la naturaleza, cambiamos con ella y reaccionamos a los cambios, y podemos incluso enfermar. Por tanto, la llegada de la primavera afectará a las plantas, a los animales y, desde luego, también a nuestro cuerpo y mente.

Los cambios se producen por el aumento de ciertas hormonas como la oxitocina (hormona del amor), la dopamina (hormona de la motivación), serotonina (hormona de la alegría), noradrenalina (alivia el estrés)..., todas en conjunto afectan a nuestro estado de ánimo.

Por otra parte, durante la primavera los días se van alargando, aumentan las horas de luz, y la hormona encargada de regular el reloj biológico o ritmo circadiano, la melatonina, disminuye.

Durante la primavera también aumenta la temperatura y las variaciones de humedad y la presión atmosférica.

La primavera no afecta igual a todo el mundo, a unos les invade la euforia, la alegría, un plus de energía... Sin embargo, la primavera no es una estación tan positiva para todo el mundo. Hay personas para las que la primavera es una estación más negativa.

Por un lado, la astenia primaveral, un trastorno caracterizado por síntomas tan variados como cansancio, fatiga, falta de energía, desánimo, tristeza, apatía, trastornos del sueño... Estos síntomas deberían durar unos pocos días. Cuando se prolongan varias semanas, o meses, sería conveniente estudiar más a fondo el funcionamiento del hígado porque, con frecuencia, una persona cansada es un hígado cansado que reclama ayuda. Existe una estrecha relación entre la primavera y el hígado.

Para poder acompañar a nuestro cuerpo y mente en el cambio de estación, deberíamos trabajar sobre:

LA ALIMENTACION: Eliminando los alimentos procesados, la bollería, las carnes rojas..., por su alto poder inflamatorio. Y aumentaremos las frutas, verduras, frutos secos y mas proteínas vegetales, como las legumbres.

LA ACTIVIDAD FÍSICA: preferible que sea por la mañana. si es posible. Aumentará las endorfinas que ayudan a reducir el cortisol.

EL DESCANSO: recomendable acostarse más temprano y madrugar.

LA MICROBIOTA INTESTINAL: el 90 % de la serotonina se produce en el intestino pero, para conseguirlo, deberíamos mantener en equilibrio la flora intestinal.

Otras personas sufren también alergias al polen, además de la astenia primaveral.

Si deseas contactar conmigo, puedes hacerlo en consulta@otiliaquireza.com. Estaré encantada de poder ayudarte.