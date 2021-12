Series con tensión, xiros de guión e moito análise na TVG

Na entrega desta semana da serie Auga seca, Abel resulta ferido por Nuno no atraco e está no hospital, inconsciente e baixo custodia policial. Isto aumenta a tensión entre Mauro e Lázaro. Tralas declaracións iniciais do asalto, Saraiva sospeita que Lázaro oculta algo.

Na zona forestal onde se agochaba Abel aparecen dous cadáveres. Cando Saraiva descobre que traballaban nos viñedos de Lázaro, as pezas comezan a encaixar. En Vigo, un accidente dun operario causa un retraso no embalaxe das armas.

Ademais, os Galdón descobren que a policía os vixía. Mentres tanto, en Lisboa, Teresa continúa a súa investigación e comeza a crer que o seu pai non era quen ela pensaba que era.

‘O DERRADEIRO SHOW’. Tras a exposición de Pilar, Miguel Ángel toca fondo e queda sumido nunha depresión. Séntese incapaz de rematar a película a asume que non poderá recuperar a súa exmuller. Este é o punto de partida do capítulo sexto da serie O derradeiro show, en que Chusé decide chamar un amigo que sempre estivo a carón de Miguel Ángel nos bos e nos malos momentos, José María Rubio, máis coñecido polo seu nome artístico, o señor Barragán.

Pasados os festivos de comezos de decembro, hoxe tamén toca en A revista facer balance da ponte festiva para a hostalería e o comercio galego e falar das perspectivas destes sectores para as festas de Nadal, coa sexta onda da pandemia aínda en ascenso.

Para isto, o programa contará coa presenza de membros da directiva da Asociación Hostelería de Compostela e da Federación Galega de Comercio.

Da situación da pandemia ás portas do Nadal tamén falará Loly Gómez co internista do Chuac Álvaro Mena, que lles dará consellos aos espectadores para minimizar as situacións de risco e vivir unhas festas seguras.

Ademais, o espazo da TVG contará coa presenza no estudio de Xosé Luís Blanco Campaña e de Alberto Comesaña, xurado e concursante, respectivamente, de Comando G, o novo programa da Galega que cada semana saca da súa zona de confort e pon a proba a cinco famosos.

Finalmente, na súa habitual sección de sucesos dos luns, estarán na mesa a xornalista Patricia Abet e o avogado Evaristo Nogueira.