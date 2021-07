Sesións de divulgación astronómica ao longo do mes de xullo

Santiago. Dende este mes de xullo en 22 concellos galegos celebraranse varias sesións de divulgación astronómica que consistirán nunha charla introdutoria seguida de observacións, “tanto a simple vista, de recoñecemento de constelacións, identificación do triángulo de verán e mesmo da Vía Láctea”, así como “telescópicas con instrumental levado polo propio Observatorio”Neste caso, os planetas, estrelas dobres, nebulosas e cúmulos estelares serán o obxectivo principal, mesmo a Lúa se é o caso”, según explicou o seu director e profesor da USC José Ángel Docobo.

Desta forma, A USC a través do Observatorio Astronómico Ramón María Aller desenvolverá ao longo dos meses de xullo, agosto e setembro estas diversas sesións de divulgación astronómica en 22 concellos galegos grazas ás iniciativas As estrelas do camiño e Camiños de Estrelas. A primeira delas enmárcase na programación O teu xacobeo. Neste caso, os profesores e expertos en Astronomía do Observatorio desprazaranse ás localidades de Padrón, Teo, Lalín, Noia, Boqueixón (noite das Perseidas no Pico Sacro), Sanxenxo, O Barco de Valdeorras, Rianxo, Allariz, Santa Comba, O Grove, Monforte de Lemos, e Vedra. A primeira das sesións terá lugar o vindeiro 15 de xullo, ás 22.30 horas, no Miradoiro do Lapido en Padrón.

Se por razóns meteorolóxicas ou doutra índole, non se puidera facer unha sesión, esta adiaríase para outra data e manteranse en todo momento as medidas de seguridade pole COVID. Redacción