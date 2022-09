Shaila Dúrcal actúa no último ‘Luar’ deste mes de setembro

O programa Luar recibe este venres a visita da cantante Shaila Dúrcal. Herdeira dunha tradición musical por excelencia, sentiu a inquietude de introducirse no ámbito artístico desde moi pequena. Os éxitos da súa carreira, desenvolvida fundamentalmente en México, destacaron nos xéneros do pop contemporáneo e das rancheiras. Os espectadores escoitarán esta noite temas do seu último traballo.

Tamén estará hoxe no programa o cantante e compositor galego Roi Casal, que continúa coa xira de Son galego, son cubano, en que contou coa colaboración de Xosé Neira Vilas como letrista para compoñer temas como Pinar del río e outros que interpretará hoxe no escenario de Luar.

Ademais, o espazo presentado por Xosé Ramón Gayoso e Trisha Fernández recibirá a visita de Adrián Martín, o neno que hai uns anos emocionou a todos co seu talento vocal. A pesar da súa discapacidade, a súa paixón pola música converteuno nun fenómeno musical. Hoxe interpretará cancións do seu último álbum, No me doy por vencido.

Os espectadores tamén escoitarán esta noite a Rastreros, unha formación de Chantada, prototipo de grupo bravú, que se achegou ao punk e ao rock máis falcatrueiro gaita en man. A proposta musical desta noite complétase coas actuacións da orquestra Acordes, da Banda de Acordeóns e Gaitas de Meira e da agrupación A Ponte Vella.

Por outro lado, Luar dará hoxe comezo á décimo terceira edición do certame Recantos, nesta ocasión coas intervencións de Moisés, procedente de Vigo, e de Paula Ferrer, representante da comarca Ourense Norte.

Ademais, o programa continúa co seu famoso concurso da chamada telefónica, que estrea nova mecánica. A partir de agora haberá tres caixas: unha cun xamón, outra con cartos (500 euros que se irán acumulando cada semana) e outra con nada. Darase un número de teléfono durante o programa e a persoa que chame terá que escoller unha das caixas.

A REVISTA. O espazo recibirá este venres a visita do coñecido psicólogo Javier Urra, psicólogo forense no Tribunal Superior de Xustiza e nos xulgados de menores de Madrid. Con el, Loly Gómez falará da epidemia silenciosa que se impón tras a covid: os problemas de saúde mental, especialmente entre os máis novos. Urra chamará a atención sobre unha realidade que os pais non poden pasar por alto e dará consellos para afrontala.

Ademais, o programa da TVG contará coa presenza de Jorge Juan Rego, de Electric Sun Mobility, que falará da crecente implantación dos coches eléctricos, e do experto en animais Octavio Villazala, que se referirá nesta ocasión á participación dos cans no cinema.

FORO LA TOJA. A segunda canle da galega continúa ofrecendo este venres, de xeito íntegro, a totalidade das ponencias do IV Foro La Toja-Vínculo Atlántico, espazo para a reflexión e o debate que xa se converteu nunha cita ineludible para o análise dos retos sociais e económicos e nun marco de referencia, desde Galicia, para o intercambio de ideas e experiencias. Na xornada de hoxe, os espectadores poderán ver, a partir das 10:30 h, a conferencia do presidente do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, e a mesa Iberoamérica na nova orde mundial (11:45 h), en que intervirán o ex presidente da Arxentina Mauricio Macri; o presidente do Instituto Elcano, José Juan Ruíz, e o secretario xeral iberoamericano, Andrés Allamand.