Shaila Dúrcal e a orquestra Panorama, en ‘Bamboleo’

Noite de sábado, noite de Bamboleo na Televisión de Galicia, conducido esta temporada de Nadal pola actriz e presentadora María Mera. Será unha divertida noite na que ambiente, artistas e colaboradores o darán todo por ofrecer aos espectadores un espectáculo con maiúsculas.

Unha das voces máis inconfundibles do panorama musical español e latinoamericano acode esta noite ao plató de Bamboleo: Shaila Dúrcal. Filla menor dos ilustres cantantes Rocío Dúrcal e Antonio Morales Junior, comezou a súa carreira na industria da música como corista da súa nai en xiras e concertos por todo o mundo.

Despois de anos de éxitos, está inmersa na gravación dun novo disco e interpretará algunhas das súas cancións máis coñecidas como No me interesa ou Qué importa.

Shaila chega moi participativa e disposta a enfrontarse ás probas dos colaboradores.

Tamara Pérez, Claudio Pan e Javi Varela pisan forte este Nadal e téñenlle preparados xogos moi interesantes. Por non falar de Isi, que á parte de facernos escachar coa risa, ha chegar con algunha trastada.

Bamboleo contará así mesmo coa actuación dun dos buques insignia da verbena galega, recoñecida en toda España polo seu espectáculo musical: a Orquestra Panorama. Ademais estará a banda galega Los Jinetes del Trópico, que coa exrecanteira Rocío Varela presentarán a súa particular versión do tema Pídechas o corpo de Ana Kiro.

O baile profesional chegará da man de Óscar e Antía, parella de bailaríns de Santiago, especialistas en Tango Danza formados na Arxentina.

Os participantes do Agora ou nunca Melanie Suárez e Martín Reimúndez subirán ao escenario do Bamboleo para interpretar dous recoñecidos éxitos como Someone like you, de Adele, e Te olvidé, de Alejandro Fernández.

No karaoke de A Jrileira Clara e Fernando do Club Náutico de Castrelo de Miño e o Club Atletismo Sar cantarán o tema En Navidad, de Rosana, e sumarán puntos adiviñando intérpretes.

Coa ITV do amor chegará a sección sexy, na que un participante de público terá que adiviñar cal é a verdadeira parella de Patri a partir das respostas dos seus posibles mozos: Vitu, Anxo e Josemi.

Por outra parte, e para a resaca do día de Nadal, a TVG propón a estrea do programa Sen código postal, unha nova produción que conta cun vello coñecido dos espectadores, Anselmo, o que fora carteiro de Luar, interpretado por Luís Zahera, que agora é o carteiro da Galega.

Anselmo é un tipo peculiar e simpático, que sempre vai coa súa bicicleta, a súa carteira amarela e a súa peculiar gorra con anteollos. Agora está de volta para percorrer Galicia e levar unha carta a un veciño para que lle ensine os recunchos da súa vila e gañe con iso o recoñecemento de embaixador.

O espazo proporá cada semana un paseo pola nosa terra visitando os lugares e veciños máis descoñecidos, os máis simpáticos, os máis característicosuns destinatarios moi especiais que teñen moito que contara.

Nesta primeira entrega, visitará a vila de Laxe na procura do músico Pepe Piña.