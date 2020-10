“Si el empleado se negara a teletrabajar, no sería un argumento válido para justificar su despido”

Por fin llegó la regulación del teletrabajo. ¿Tenemos una ley bien elaborada en la que empresarios y empleados mantengamos una relación sana o tiene sus luces y sus sombras?

Si algo hemos aprendido en los últimos meses durante los cuales muchos hemos trabajado desde casa de manera forzosa, es que sin un marco claro, un acompañamiento y un entendimiento de las condiciones de cada uno, el teletrabajo no funciona tan bien como podría hacerlo.

Por eso, resulta importante definir con precisión el marco en el que se realiza, acordar ciertas normas, especialmente para aquellos que se inician en él: ya sea porque es complicado encontrar el ritmo, desconectar durante la jornada o al final de la misma... y acompañar a los empleados para evitar el aislamiento o que las relaciones entre compañeros se deterioren por culpa de la distancia.

Al final, lo importante es que este dispositivo de flexibilización que es el teletrabajo se base en el entendimiento y la confianza entre empleado y empresa. La nueva regulación sienta unas bases, que van en ciertos aspectos por el buen camino para lograrlo.

¿Qué ocurre si no se acuerda por escrito y el trabajador sigue en casa?

Bueno, si no se acuerda por escrito, entonces está claro que no existe regulación. Pero hay que tener en cuenta que esta circunstancia puede darse, dado que la nueva ley entiende que un trabajador presta su servicio como trabajador a distancia regular si, en un periodo de referencia de tres meses, dedica un mínimo del 30 % de la jornada, o el porcentaje proporcional equivalente en función de la duración del contrato de trabajo. Por eso, quienes trabajan desde casa un día a la semana o de forma esporádica, no entran dentro de este grupo.

En realidad, son otros los aspectos que deberían preocuparnos más, como el riesgo de que muchas empresas decidan finalmente no permitir el teletrabajo para evitar tener que invertir más medios; o la falta de protocolos para garantizar su cumplimiento: respeto de los horarios, desconexión digital, prevención de riesgos laborales, etc. Son dos de los puntos que más críticas han recibido por parte de los expertos durante estas semanas.

Por lo que dice, ¿puede entonces negarse la empresa o institución a concederlo?

La empresa no está obligada a permitir el trabajo a distancia. El teletrabajo se contempla como una modalidad laboral voluntaria y no puede imponerse ni por parte del empresario ni por parte del trabajador. Si por ejemplo, el trabajador se negara a teletrabajar, este no sería un argumento válido para que la empresa justifique su despido.

Me pregunto si el teletrabajo puede suponer un problema para la promoción interna de las mujeres.

Sinceramente, no lo creo. Sucede como con el tema de la brecha salarial entre mujeres y hombres. En España, y según cifras del Instituto Nacional de Estadística (2018), las mujeres cobran de media un 23 % menos que los hombres, y su presencia en los puestos de poder, tanto en el ámbito privado como el público, sigue siendo residual. Son dos problemas que no tienen nada que ver con el trabajo presencial o distancia, sino que los arrastramos desde el pasado.

De todos modos, y según datos del Estudio de los Ritmos de Trabajo de Welcome to the Jungle, los empleados españoles son poco optimistas respecto a la evolución de los ritmos de trabajo en su propia empresa. ¿Qué es lo que tiene que pasar para reaccionar? ¿Otra pandemia?

Hablamos de procesos que requieren un cambio de mentalidad, de la forma de enfocar la realidad laboral. Y todos los cambios de ese tipo llevan tiempo. Lo importante ahora mismo, como ya hemos dicho, es que tanto empresas como trabajadores sigan avanzando en una misma dirección hacia el establecimiento de relaciones laborales basadas en la confianza.

Hay quien sigue pensando que teletrabajar es hacer el vago. Todavía existen personas que apuestan por calentar la silla, cuando no se dan cuenta que no hay nada peor que el absentismo presencial. ¿Cuántas pérdidas puede suponer eso para una empresa?

El absentismo presencial puede darse tanto en el teletrabajo como en el trabajo en la oficina. En España, el 30,8 % de las empresas afirman observar prácticas de presentismo entre sus trabajadores: empleados que están presentes en el trabajo, pero no trabajan en ninguna tarea concreta; empleados que simplemente alargan a propósito la jornada para mostrar que están allí; y empleados que, por un excesivo perfeccionismo o una elevada carga de trabajo, hacen horas extras.

Un trabajador que no realiza su labor correctamente puede estar desmotivado, por ejemplo. Por lo tanto, es menos eficaz en su trabajo, y esto tiene un impacto directo en la productividad de la compañía.

El conocido como calentar la silla puede además conllevar problemas de salud para el empleado: dolor de cabeza, ansiedad, problemas en las articulaciones o fatiga intensa. También está relacionado con la falta de flexibilidad que nos impide ausentarnos de nuestro puesto de trabajo, aunque sea debido a una enfermedad: en España, hasta el 62 % de los empleados acuden al trabajo estando enfermos.

Imagino que es imprescindible dotar a los equipos de las medidas convenientes para evitar ser víctimas de los ciberdelincuentes. ¿Sería positivo que la empresa formara en ciberseguridad (nociones mínimas) a sus trabajadores?

¡Por supuesto! La implantación del teletrabajo hace más imprescindible que nunca la formación de los equipos en medidas para hacer frente a los piratas informáticos, sobre todo en aquellas compañías que no cuentan con la figura de un especialista en ciberseguridad.

En cualquier caso, no es la única materia en la que las empresas deberían incidir en el nuevo contexto laboral. La llegada del coronavirus a nuestra sociedad ha supuesto también la irrupción y consolidación de, por ejemplo, el mundo del ecommerce o el manejo de nuevas redes sociales como Tik Tok.

La formación en general es una herramienta que cualquier empresa debería poner en práctica en la medida de sus posibilidades.

¿Y qué ocurre con las condiciones ambientales? ¿Y la mesa, la silla? Imagino que esto también cuenta mucho.

Sí, hay factores como la luz del espacio de teletrabajo o el tipo de silla ergonómica que no están contemplados en la nueva ley. Son temas que ya se han puesto sobre la mesa y que seguro que darán que hablar en los próximos meses. Es muy probable, por tanto, que se vayan añadiendo mejoras conforme avance el tiempo.