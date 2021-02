Daniel Krauze: “Si no hay votantes informados, la democracia no funciona”

Daniel Krauze habla desde México, vía telemática. Es muy temprano al otro lado del océano, está en casa, recién levantado, y pide permiso para echarse un cigarro. El humo asciende y se mezcla con la materia de la penumbra, compone una mañana color café con leche, mientras, aquí, al otro lado, los periodistas y críticos que asistimos a su presentación vamos ya comidos y con el día a medias consumido. Daniel habló también para Barcelona Negra hace unos días, aunque su novela, ‘Tenebra’ (Destino), no es propiamente una novela negra, sino un viaje, según sus propias palabras, a los infiernos de la corrupción, a lo que también llama la crisis del hombre contemporáneo. Sólo lamenta que la pandemia le tenga varado en casa, sin posibilidades de viajar, “iba a hacerlo, quería estar ahí; pasé un tiempo en Madrid hace dieciocho años, y en Madrid empecé a escribir mi primer libro, ‘Cuervos’, durante un viaje de intercambio...”, explica.

En este sentido, ‘Tenebra’ toca sin miramientos las fibras más sensibles de los seres humanos, se adentra en todos los pasillos oscuros y en los lugares donde la luz herida apenas puede revelar el dolor. Según el autor, la novela es fieramente humana, y así la ha definido Mario Vargas Llosa, que alabó la limpieza creíble de los diálogos y su realismo sin fisuras. Pero es una novela, una ficción, que, sin embargo, explica Krauze, bebe profundamente de sus conversaciones con mucha gente a lo largo de los últimos años y, por supuesto, de la observación cotidiana de la política de su país.

Krauze ha publicado ya cuatro libros en México, donde es muy conocido como escritor y como guionista. Pero ‘Tenebra’ es la primera novela que publica en España. En la presentación telemática se dijo que, en realidad, ‘Tenebra’ debería entenderse como un retablo universal sobre la sociedad actual y sobre la condición humana, no sólo como el reflejo de un país concreto, aunque éste sea el contexto en que se mueve. Por eso, la novela tiene una vocación global, supone una descripción desalentadora que no pretende edulcorar ningún ángulo de la realidad, que no busca un final feliz “un poco, como suele suceder en el ‘thriller’ tradicional norteamericano”, tercia Krauze, sino que se mantiene en ese lugar donde apenas hay un espacio para el optimismo, donde la luz penetra con gran dificultad.

Con sólo 38 años, Krauze acumula ya una larga experiencia como escritor. Reivindica esta novela como algo distinto de lo que ha hecho hasta ahora, mucho más elaborado y complejo. Pero no deja de recordar que el guion televisivo y cinematográfico le ha ayudado “a llevar pan a la mesa”: es, por ejemplo, quien firma la serie ‘Luis Miguel’, en Netflix, a cuyos conciertos asistía desde niño. “Me sabía todas sus canciones”, ha contado alguna vez. Estudiante de comunicación, y con un Máster en escritura dramática por la Universidad de Nueva York, Daniel Krauze sigue compaginando la escritura para la televisión y las novelas, y admite que, quizás junto a Jorge Zepeda Patterson, es el único escritor mexicano que utiliza, de forma explícita, la política contemporánea en sus ficciones.

“Tenebra’ tiene su origen en una conversación larga que tuve con alguien que conocía la política a fondo”, explica Krauze. “Aquella noche de copas, en la que terminé entrando en el cuarto de baño a tomar notas, me dio la idea de escribir sobre algo que, para mi sorpresa, apenas estaba presente en la literatura de mi país. Y, por supuesto, me pregunto por qué. Creo que es un mundo avieso, del que se salvan pocos”, dice. “No me senté a escribir inmediatamente, sino que me dediqué a contactar a mucha más gente, aunque nunca conté que estaba escribiendo un libro. Fue un proceso muy enriquecedor, porque llegué a hablar con decenas y decenas de personas. Así se nutrió esta novela. Creo que el ochenta por ciento del libro, aunque sea una ficción, es muy verosímil, porque bebe directamente de la realidad”, dice Krauze.

“Es un ‘thriller’ entre esos dos personajes, Martin Ferrer y Julio Rangel, en el que se cuenta el choque entre dos mundos, el de un fiel servidor de un senador y el de un abogado que no ha logrado el éxito. Sus vidas llegarán a confrontarse dramáticamente”, dice Krauze. “Todos los personajes son vulnerables, porque más allá del aspecto político me interesaba la dimensión social de los personajes. En realidad, es lo que me interesa. No quería hacer un thriller ‘a la gringa’. Acabar con el mal aquí es absolutamente imposible, así que no hablemos de final feliz. Esto me obligó a enfocarme en la dimensión íntima de los personajes. Los dos están plagados por las mismas inseguridades y frustraciones: este es un mal de hoy, y más en México, que está infectado, a mi entender, por el individualismo norteamericano”.

“Todos los libros que he escrito parten de un sentimiento de alarma y preocupación por mi país. Mi obra está dedicada al deterioro de nuestra sociedad. El México en que yo crecí era mejor, un mejor lugar para crecer”, sigue explicando Krauze. “Los temas de los que escribo me escogen a mí, no yo a ellos. Escribir es la única manera de exorcizar los temores y los miedos. Creo que ‘Tenebra’, sinceramente, es un libro mucho más maduro. Mucho más elaborado. Parte de la tripa, pero para llegar el pasar tuvo que pasar por la mente unos seis o siete años. Una novela no se escribe frente al teclado, sino cuando estás pensando en ella, manejando o dándote un baño”.

Uno de los temas que surgen en la conversación con Krauze es el del miedo a novelar sobre estos mundos, tan basados en la realidad contemporánea. “Siempre me preguntan si tengo miedo, con todo esto que escribo”, dice. “Bueno, es una novela. Y yo creo que los políticos de mi país no leen novelas. Nunca he sentido el más mínimo temor, porque creo que, como hacen en la novela, no leen estas historias, y, si las leyeran, pues se encogerían de hombros, supongo. Creo que no les haría ni cosquillas”.

Pero ‘Tenebra’ es en realidad un viaje a la esencia del ser humano. Dice Krauze: “pienso que estamos compuestos por pulsiones positivas y negativas. Hay un impulso de maldad en todos nosotros, pero es la sociedad la que está obligada a contener esos impulsos. México se ha convertido en un lugar en el que la maldad, digamos, se va al lado oscuro de la fuerza. Mi protagonista, Julio Rangel, quizás si hubiera nacido en Islandia, tendría una librería, o un bar. Seguro que sería otra cosa”, subraya. Y concluye: “no tengo mucha esperanza a corto plazo. Es muy complicado. Si no hay votantes informados, la democracia no funciona. Debería encontrarse una solución para el problema de la violencia, que es lo que realmente desangra el país”.