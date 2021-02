“Si tienes sospechas de COVID, por solo 40 € puedes hacerte el test de antígenos y serológico en Suevia”

Celeste, qué balance haces de todo este tiempo.

Yo creo que toda empresa tiene que reinventarse. En el caso de Suevia, ya estaban en la parte sanitaria, pero solamente comercializando mascarillas, geles..., y luego con todo esto vieron una oportunidad con las pruebas del COVID-19.

Eres profesional en el sector sanitario y alimentario. Cuentas con 15 años de experiencia como bioanalista, ocho años como gerente de laboratorio clínico y ahora como técnica de laboratorio clínico y biomédico. Era importante que Suevia contara con personal cualificado para hacer la prueba, introducir un hisopo en la nariz, algo que a priori no suele gustar.

Yo siempre insisto en que sea un personal sanitario capacitado, que tenga la paciencia de orientar al paciente, y siempre explicarle qué es lo que se le va a hacer; porque llega mucha gente asustada pensando que va a doler. Y no. Es importante decirle qué se siente, cuánto tiempo va a durar el proceso, para que se pueda hacer una idea, esté tranquila y se relaje para que uno pueda hacer bien su trabajo.

Además, en Suevia se ofrecen diferentes tests: ¿nos explicas para qué sirve cada uno de ellos?

Siempre digo que hay dos renglones: el que detecta de una manera directa la existencia del virus y otra indirecta. Son las pruebas rápidas y las moleculares. Estas últimas son a nivel genético, directo, y te dice que está el virus allí y es, definitivamente, la prueba que te da el diagnóstico.

Luego están las rápidas, las de antígenos y las serológicas. La primera te dice si está el virus, pero es indirecta porque lo que detecta es la proteína que está alrededor del virus. Y las serológicas lo que determinan es la respuesta inmunológica del organismo; o sea, determina los anticuerpos, que son las inmunoglobulinas IgM IgG, y que dan positivo de acuerdo con el caso (IgM si la enfermedad está activa; IgG si ya ha pasado).

La serológica se hace con unas gotas de sangre, ¿verdad?

Así es.

¿Y qué me puedes decir de los test de saliva? ¿En qué momento estamos?

Cuando salen al mercado, ya hay un estudio detrás. Y si hablamos de una PCR a través de la saliva, fantástico, porque detecta la enfermedad a nivel genético y solo hace falta una mínima cantidad. Yo creo que la confiabilidad se pierde un poco con las pruebas rápidas, porque necesita una carga viral más alta. Necesitaría, más que saliva, un esputo, porque hay más posibilidades de conseguir el virus allí.

¿Hablamos de precios?

Creo que es muy asequible. Y ahí siempre sigo que la empresa juega un papel importante en la parte social, y hasta familiar. Cuesta 30 euros la de antígenos y cuando se hacen las dos (con la serológica), 40 euros. Para la empresa, la ganancia es menor, pero siento que la Suevia lleva ese pensamiento de llegar lo máximo posible a la gente, incluso cuando la capacidad de dinero es complicada.

Poder hacernos estas pruebas aporta tranquilidad. ¿Nos explicas cómo hacéis el test de antígenos mediante frotis nasofaríngeo?

Siempre le pregunto a la persona si anteriormente se hizo la prueba. Les enseño el hisopo, para que vean que es finito, flexible. Les digo qué se siente (es como si te entrara un poquito de agua por la nariz cuando estás en la playa), que el proceso dura solo tres segundos. Lo que es importante es que la persona se relaje y trate de pensar en otra cosa para que el sanitario pueda entrar con suavidad, rote el hisopo y lo saque de la misma manera. En solo quince minutos se obtiene el resultado.

¿Si es negativo?

La persona se pone supercontenta y yo les digo que se tienen que seguir cuidándose. Es importante no darles siempre la responsabilidad a los demás, sino más bien: ¿qué puedo hacer yo?

Y si es positivo, ¿habría que repetir la prueba?

Siempre que sale una persona positiva, se les comunica que inmediatamente tienen que llamar a su médico de familia y decirle que se hicieron una prueba en un centro privado, explicarles qué tipo fue para que su doctor le explique el protocolo que debe seguir y para que los rastreadores le den fecha para una PCR.

En la parte privada, existe una web a nivel del Sergas, donde se notifica que hubo un paciente y se certifica con el médico de la empresa que dio positivo.

Cuando todos nos hayamos vacunado, ¿crees que los tests seguirán teniendo sentido?

Pienso que todavía esto va a durar un tiempo. Vacunarse es un proceso, pero lógicamente poco a poco irían disminuyendo los test de antígenos y aumentarían los serológicos, porque son los que determinan la inmunidad.

Veo que en vuestra web vendéis mascarillas de grafeno. ¿Protegen más y mejor?