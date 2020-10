Simposio en Santiago sobre Carballo Calero e estrea da web adicada

Santiago. A Real Academia Galega (RAG) reforzará durante o mes de outono a celebración do Ano Ricardo Carballo / Carvalho Calero con distintas iniciativas presenciais e virtuais que culminarán co pleno extraordinario do Día das Letras Galegas que terá lugar o 31 de outubro en Ferrol, a cidade natal do homenaxeado, cadrando co 120 aniversario. A primeira cita será mañá coa apertura do simposio no que unha ducia de especialistas profundarán na súa vida e obra. Os encontros, que terán lugar os xoves ás 19:00 horas no salón de actos da institución (rúa Tabernas, 11 – A Coruña), requiren inscrición previa para o público presencial e poderán seguirse en directo a través do novo sitio web das Letras Galegas, que a Academia estrea hoxe. O espazo está dispoñible nesta ligazón. O sitio dedicado a Carvalho Calero presenta contidos sobre o autor para todos os públicos cunha imaxe que avanza a que será a nova faciana na Rede da entidade. REDACCIÓN