Sinsal SON Estrella Galicia engade un concerto secreto

O festival Sinsal SON Estrella Galicia, que conta con todos os abonos e entradas de día esgotadas para este 2022, anuncia novidades de cara á celebración do seu vixésimo aniversario. O evento, promovido por Sinsalaudio, e que se celebrará os días 22, 23 e 24 de xullo na illa de San Simón, amplía a súa programación unha xornada para ofrecer un concerto extra e, por suposto, secreto, nos estaleiros Cardama de Vigo.

O luns 25 de xullo, festivo en Galicia, o recinto industrial situado nos terreos portuarios -e que foi unha das sedes do Sinsal Litoral 2020- acollerá a partir das 21.00 horas a actuación secreta dunha banda europea que non estará en San Simón, nun sorprendente directo no que conflúen diversas tradicións coa electrónica, e que o público unicamente descubrirá ao acceder ao escenario do estaleiro vigués Cardama Shipyard. A dirección de Sinsal recupera así unha das localizacións máis singulares do festival, todo un símbolo na cidade olívica, o que permite por en relación non só o patrimonio cultural co industrial; senón salientar o valor do sector dos estaleiros e do seu persoal traballador para á economía local.

As entradas para esta bóla extra en Vigo do Sinsal SON Estrella Galicia 2022, cuxo

directo coincidirá co sol-

por, saen hoxe mesmo á venda a través da plataforma www.enterticket.es. O prezo dos billetes será de 10 euros agás no caso das e dos menores de 16 anos, en cuxo caso a entrada terá un prezo de 5 euros.

Programación paralela . O festival Sinsal SON Estrella Galicia celebra este 2022 o seu viséximo aniversario. Os días 22, 23 e 24 de xullo programará na illa de San Simón, en na ría de Vigo, tres xornadas de directos con propostas musicais contemporáneas e diversas en canto a estilo e orixe das bandas e artistas. Acompañando a súa programación nos escenarios Buxos e SON Estrella Galicia, o festival celebrará, de forma paralela, unha serie de actividades, das que a dirección xa deu a coñecer tres: microconcertos acústicos e para público reducido na illa de San Antón (‘San Antón Acústico’), rutas arredor da illa en pedal surf para todas as idades e obradoiros creativos familiares.

Os concertos acústicos na illa de San Antón terán lugar ao longo da xornada tanto do sábado 23 coma do domingo 24, pero serán directos para un número limitado de asistentes. Serán actuacións moi especiais e singulares, con agrupacións galegas de música clásica que se incorporan deste xeito ao cartel de Sinsal SON Estrella Galicia, pero que unicamente ofrecerán actuacións neste formato. Desde xeito, Sinsal avanza no seu obxectivo de ofrecer unha programación cultural inclusiva no marco dun festival que aposta, desde o seu nacemento, por visualizar artistas emerxentes.

A segunda das propostas que ofrece Sinsal SON Estrella Galicia neste 2022 será gozar, desde a auga, do festival. Ao longo de toda a fin de semana terán lugar diferentes rutas en pedal surf arredor do perímetro da illa para coñecer máis de perto o seu patrimonio natural. Trátase dunha actividade náutica innovadora e 100% sostible. A actividade poderase realizar en familia ou grupos e os billetes xa se poden reservar, anticipadamente, a través da web https:// galping.com/reservas/.

Outra das iniciativas que se ofertarán na Illa, de xeito paralelo á programación, será o obradoiro LIMBO de fomento da cultura da reciclaxe. O taller, que estará dirixido ao público familiar -especialmente ao máis novo- terá lugar nas tardes do sábado 23 e do domingo 24 (entre as 15.00 e as 19.00 horas, cunha duración máxima dunha hora).