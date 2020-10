Sobresaínte do público galego

O público galego puntúa o seu teatro cun 9,11. Este sobresaliente é para actores, actrices, persoal de dirección e posta en escena. A nota baixa a un 6,88 cando o que se valora é a programación habitual e as instalacións dos nosos teatros e auditorios suman un 7,55.

Son algúns dos datos do Informe sobre o teatro galego, un documento elaborado polo Observatorio da Cultura Galega, servizo dependente do Consello da Cultura Galega (CCG), que traza a radiografía dos tres piares do sistema do teatro galego: público, creadores e xestores.

É o primeiro informe deste tipo que analiza o sistema teatral desde unha perspectiva global e que, ademais, ofrece as primeiras cifras de como lle afectou a covid-19. O documento presentouse no marco do I Congreso Internacional do Teatro Galego co que a Academia Galega de Teatro pretende sentar a planificación estratéxica deste sector para os vindeiros anos.

O Informe sobre o teatro galego parte dunha investigación consensuada cos representantes do sector das artes escénicas e pretende paliar a falta de información relativa á relación existente entre creadores, xestores e públicos de teatro. O punto de partida xa era innovador porque buscaba analizar o sistema teatral desde unha perspectiva global, que estudase todas as partes implicadas (público, creadores e programadores) para obter a fotografía máis precisa.

O documento pon de manifesto que o que máis se programa en Galicia é o teatro de adultos (45,4 %), seguido do teatro infantil ou familiar (un 33,6 %), mentres que os musicais son os espectáculos que menos vemos en cartel (só un 3,9 %). O público respondeu con distinta intensidade a esta oferta.

A maior parte dos espectáculos vistos son funcións para público adulto (59,3 %), seguido polo teatro infantil (o 20,5 %). Os datos contradín tamén algunhas percepcións. Os programadores e os profesionais consideran que o teatro familiar é o xénero mais demandado pero o público consultado asegura que prefire o teatro de adultos (o 70,6 %).

Segundo este informe, aprécianse desaxustes entre o que se demanda e o que se oferta. Por exemplo, ao público gústalle o teatro musical (23,7 %), xénero moi pouco ofertado e con poucos profesionais que traballan facendo musicais. O que si revela o estudo é que para os profesionais participar en obras de teatro infantil permite alongar a súa temporada de traballo.

O estudo tamén desvela que o 51,5 % dos espectadores aposta polas funcións en galego. Unha preferencia que é máis elevada nos máis novos e nos espazos rurais. Só un 13,8 % prefire funcións en castelán e un 32 % dos enquisados amósase indiferente.

Este informe apunta que o 54,4 % dos espazos escénicos analizados ofreceron en 2018 unha progra mación integramente en galego e só o 3,6 % (6 espazos) programaron menos da metade das súas funcións nesta lingua.

Estratexias de programación e promoción. Outro dos obxectivos deste informe pasaba por coñecer como se perfila a programación de teatro en Galicia. Programadores e administracións, a partes iguais, son os que deciden os carteis dos teatros, só un 15 % das funcións son iniciativa das compañías artísticas. Ademais, os prazos cos que se programan e preparan as estreas son moi reducidos. O 74 % dos espazos escénicos programan cunha anticipación inferior ao medio ano e o 42,9% dos profesionais preparan as obras cunha antelación de menos de tres meses con respecto á data de estrea.

O estudo tamén revela como a xente sabe da realización dos espectáculos. As redes sociais son a canle máis habitual para coñecer a oferta das funcións.

Os perfís. O perfil medio de asistente é o dunha muller, cunha media de idade de 42 anos, con estudos universitarios e ingresos medios mensuais superiores aos 1.200 euros. Cada ano asiste a unha media de 6,7 funcións e gasta uns 84 euros. O informe tamén conclúe que “gastan menos os espectadores máis novos, os do rural e os que teñen menos estudos”. A figura que se encarga da programación no noso país está escasamente profesionalizada. Adoita estar ocupada por unha muller, duns 49 anos, funcionaria ou persoal laboral, con baixo nivel de formación regrada no ámbito da xestión cultural e que desenvolve tamén outras funcións no desempeño do seu traballo.

Máis da metade dos profesionais que se dedican ás artes escénicas en Galicia son homes (o 52,4 %) e contan cun amplo nivel de formación (o 73 % ten titulación universitaria e unha alta formación na súa especialidade).