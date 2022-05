‘Sola y despeinada’, ópera prima literaria de Merchi Alfonso

Arousa é un mar de historias cunha pléiade de autores que as recitan ou as contan de vagar. A terra do Salnés que rodea Arousa foi o berce de Valle-Inclán, de Ramón Cabanillas, Herminia Fariña, Lueiro Rei e Julio Camba, entre outros. A semente destes grandes precursores agroma en múltiples publicacións que se achegan ós anaqueis das librarías para seguir facendo de Arousa unha ría plena de maxia literaria na que non deixan de sair novos e novas escritoras.

Merchi Alfonso Leiro é unha nova autora que pretende facerse un oco no mundiño da literatura salinense, seguindo os pasos senlleiros dos grandes escritores que abriron o camiño imaxinativo. Sola y despeinada recolle “las cosas que no nos pueden quitar; va de historias imaginarias y reales, así como de emociones en las que todos vibramos”, suliña a creadora.

A autora novel busca “darle raíces y alas” á protagonista, “a la verdadera Gala, la que vive por mi casa”. Porque, “si vives con un adolescente, sabrás como es la comunicación... Hay días en los que no existe, sabes qué es eso. Tú puedes hablarle a un adolescente, pero no te escucha”. Por eso, Merchi Alfonso se decidió a escribir y, con ayuda de Teófilo Edicións, “lo voy a hacer bonito, con unas tapas hermosas”, presentación elegante sobre un fondo cor azul mariño.

UN PERCORRIDO CON TOQUES MOI DEREITOS. Merchi Alfonso mistura ficción e realidade e describe os espazos facendo que nos sintamos dentro deles, mesmo que os protagonistas nos parezan seres próximos e familiares. Todo un esforzo descriptivo que nos permite mergullarnos nun mundo de sensacións, a cabalo entre Madrid e as Rías Baixas, onde brila a luz da ría e aparece a libertade dunha Sirena. Precisamente, no capítulo titulado El cofre, a escritora novel relata con nostalxia as vivencias no restaurante A Sirena que rexentou a súa familia durante décadas, na praia de As Sinas (Vilanova de Arousa).

A presentación do libro celebrouse no salón García, de Vilagarcía, nunha sala ateigada de público que non quixo perderse este debut literario dunha profesional da banca. En teoría, o de Merchi Alfonso, o seu, son os números, pero a partir de agora serán tamén os recordos e as emocións que soubo conservar para contalos en forma de relatos sentimentais.