‘Sole’, la hija de Luis Tosar y su peor pesadilla en la nueva ficción de Daniel Calparsoro

Luis Tosar (Rogelio, uno de los mayores traficantes de objetos robados de Madrid) se enfrenta al espejo en la adaptación televisiva de Hasta el cielo, cinta que en 2020 estrenó Daniel Calparsoro, al ver a su hija, Asia Ortega (Sole), convertirse por cosas del azar en su heredera y, a la par, en su peor pesadilla.

“Empieza a notarse el cambio generacional y se produce una lucha intrafamiliar muy interesante”, contó el intérprete gallego este viernes a la prensa en A Coruña, en una visita al set de rodaje abierta a los medios de comunicación: “Eso es parte del ciclo natural y Sole no está heredando la parte más bonita”.

Que los mimbres de los que está hecha la niña no son los mejores es algo que Rogelio asume a regañadientes, porque la logística laboral con un aspecto “mínimamente legal” que él había conseguido tejer comienza a desmoronarse, va directa al descalabro.

Y, sin duda alguna, su descendiente está “muy empoderada” en esta suerte de continuación de la película.

Luis Tosar, cumplidos los 50, se veía ya en el momento de dar vida a un “patriarca mafioso” como Rogelio. Si bien esta ficción para Netflix bebe del filme, cobra vida por sí misma, apunta Tosar, porque es “menos testosterónica” que su precedente debido a que Sole va a adquirir, en los siete capítulos, “muchísimo más protagonismo”.

Eso da lugar a “otro tipo de producto”. Tosar no tuvo dudas a la hora de confirmar su participación, porque ya le había gustado la experiencia previa. Y es un devoto confeso de los personajes con un “conflicto de base” importante. Le da igual que este hecho se manifieste ya en el arranque o que se vaya viendo, como le pasa a Rogelio.

Se confiesa afortunado porque no existe un papel que esté esperando como agua de mayo: “Me han ido cayendo cosas variadas, un poco de todo, tengo mucha suerte”.

Daniel Calparsoro (Salto al vacío, Cien años de perdón) ha trabajado en esta serie mano a mano con Jorge Guerricaechevarría (Quien a hierro mata, Celda 211), que es quien firma el guion de la serie.

Producida por Vaca Films, la historia arranca cuando suena el teléfono en medio de la noche y con mal augurio. Ángel (Miguel Herrán en la película), el marido de Sole y líder de una banda de alunizaje, ha muerto. Ella no quiere volver con su padre y está decidida a bregar contra la adversidad por sí misma.

Desentrañar el misterio de ese fallecimiento y retomar el contacto con la banda para planear robos tan espectaculares y ambiciosos como en los viejos tiempos pasa a ser su misión. Las fuerzas de seguridad y las otras mafias no se lo pondrán fácil.

Calparsoro anticipó que es un producto muy “refrescante”, con “mucha acción”, pero concentrado en historias de personajes, en el poso humano. Hay, además, “mucho ritmo” y también “cosas bastante divertidas”, dejó caer.

Los “golpes” son originales, pues existieron robos reales de jamones, de un jarrón chino, de una excavadora. Lo único es que no hay vocación documentalista y no tienen por qué haber sucedido así exactamente. De hecho, no han ocurrido de ese modo.

El rodaje comenzó el pasado 14 de febrero y se concentra en París, Algarve, Lisboa, Madrid, Galicia y Nigeria, destino este último donde permanecerán una semana, y después ya estará “todo en el saco”, según las palabras del propio cineasta.

Asia, la Sole, tiene claro que es una “maravilla”. La mujer a la que interpreta “toma el relevo, no sólo porque le toca”. Quiere volar y ser independiente, “desvincularse un poco de su padre para ganar su identidad”. “Sole es reto y evolución”, subrayó Asia, pues de caprichosa, de niña acostumbrada a tenerlo todo, de chica enamorada del macarra del barrio, de esa zona de confort, para ella, pasa a “tener dudas”, a preguntarse si lo hará bien y si su progenitor se sentirá orgulloso. Pero todo a la par que se empodera cada vez más y más.

La productora Emma Lustres ve una serie “muy realista” y aplaude que Netflix apueste por la deslocalización, porque eso “enriquece y suma a todos los niveles”.

El vicepresidente de contenido original de Netflix en España y Portugal, Diego Ávalos, está satisfecho de la llamada que recibió de Lustres.